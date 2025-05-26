Что делать инвесторам при отказе компаний платить дивиденды

Публичные российские компании массово не хотят платить дивиденды: весной советы директоров как минимум двух десятков эмитентов рекомендовали акционерам не распределять прибыль. На такое решение повлиял ряд факторов: высокие процентные ставки, снижение выручки, в том числе экспортной, санкционное давление и др.