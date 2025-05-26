Что делать инвесторам при отказе компаний платить дивиденды

Что делать инвесторам при отказе компаний платить дивидендыОт дивидендной стратегии отказываться не стоит, но ее можно диверсифицировать
Публичные российские компании массово не хотят платить дивиденды: весной советы директоров как минимум двух десятков эмитентов рекомендовали акционерам не распределять прибыль. На такое решение повлиял ряд факторов: высокие процентные ставки, снижение выручки, в том числе экспортной, санкционное давление и др.
Дивиденды по итогам 2024 г. рекомендовали не платить: «Норникель», «Газпром», «Магнит», НЛМК, ОВК, «Лента», «Россети», «Циан», ПИК, «Самолет», «Промомед», En+ Group, «Русал», «Русагро», «Артген», «М.видео», JetLend, грузоперевозчик Globaltruck, «Нижнекамскшина» (как по привилегированным, так и по обыкновенным акциям) и авиастроительная компания «Яковлев».
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