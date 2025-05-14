СД «М.Видео» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Дивиденды за 2023 г., как и за 2022 г., также не выплачивались. Акционеры приняли решение не распределять чистую прибыль в размере 131,9 млн руб. Последний раз компания распределила выплаты в размере 35 руб. на акцию (всего – 6,29 млрд руб.) по итогам трех кварталов 2021 г.