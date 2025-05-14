СД «М.Видео» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год
Совет директоров (СД) ПАО «М.Видео» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 г., говорится в сообщении компании.
Решение примут на годовом общем собрании акционеров, которое пройдет 17 июня. Список акционеров, которые смогут проголосовать на собрании, будет закрыт 26 мая.
Дивиденды за 2023 г., как и за 2022 г., также не выплачивались. Акционеры приняли решение не распределять чистую прибыль в размере 131,9 млн руб. Последний раз компания распределила выплаты в размере 35 руб. на акцию (всего – 6,29 млрд руб.) по итогам трех кварталов 2021 г.
12 марта 2024 г. группа «М.Видео-Эльдорадо» сообщала, что сократила чистый убыток за 2023 г. на 30,7% до 5,2 млрд руб. Выручка компании тогда составила 434,4 млрд руб. – на 7,9% выше, чем годом ранее.