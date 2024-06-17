Акционеры «М.Видео» утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2023 год
«Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня: чистую прибыль, полученную обществом по результатам 2023 г., в размере 131 858 277 руб., не распределять. Дивиденды по результатам 2023 г. не объявлять и не выплачивать», – указано в сообщении компании.
Ритейлер сообщил о планах не выплачивать дивиденды за 2023 г. в октябре прошлого года. Тогда же компания заявила, что пока не будет проводить обратный выкуп акций у своих инвесторов-нерезидентов.
В марте группа «М.Видео-Эльдорадо» сообщила, что сократила чистый убыток по МСФО за 2023 г. на 30,7% до 5,2 млрд руб. По итогам IV квартала компания получила прибыль в размере 1,6 млрд руб. против убытка в 0,9 млрд руб. за аналогичный период 2022 г.