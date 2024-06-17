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Акционеры «М.Видео» утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2023 год

Ведомости

Акционеры «М.Видео» утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2023 г., сообщила компания.

«Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня: чистую прибыль, полученную обществом по результатам 2023 г., в размере 131 858 277 руб., не распределять. Дивиденды по результатам 2023 г. не объявлять и не выплачивать», – указано в сообщении компании.

Ритейлер сообщил о планах не выплачивать дивиденды за 2023 г. в октябре прошлого года. Тогда же компания заявила, что пока не будет проводить обратный выкуп акций у своих инвесторов-нерезидентов.

В марте группа «М.Видео-Эльдорадо» сообщила, что сократила чистый убыток по МСФО за 2023 г. на 30,7% до 5,2 млрд руб. По итогам IV квартала компания получила прибыль в размере 1,6 млрд руб. против убытка в 0,9 млрд руб. за аналогичный период 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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