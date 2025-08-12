«Юнипро» снизила чистую прибыль по РСБУ на 5,1% в первом полугодии
Чистая прибыль «Юнипро» по РСБУ за первые шесть месяцев 2025 г. составила 20,68 млрд руб. Показатель упал на 5,1% в сравнении с тем же периодом 2024 г., сообщила компания.
Выручка бизнеса увеличилась за отчетный период на 3% и достигла 67,5 млрд руб. Компания также нарастила прибыль до налогообложения до 27,3 млрд руб. (+0,7%). Себестоимость продаж показала положительную динамику и увеличилась на 16%. Показатель в текущей отчетности равен 49,95 млрд руб. Прибыль от продаж, наоборот, уменьшилась на 21,8% до 17,5 млрд руб.
В компании объяснили, что рост на 26,5% выручки от продаж электроэнергии в первые полгода 2025 г. обусловлен увеличением производства электроэнергии станциями компании на 7%.
В мае совет директоров «Юнипро» рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2024 г. Дивиденды за 2021-2023 гг. также не выплачивались акционерам. Чистая прибыль «Юнипро» за 2023 г. год составила 21,475 млрд руб.