«Юнипро» снизила чистую прибыль по РСБУ на 5,1% в первом полугодии

Выручка бизнеса увеличилась за отчетный период на 3% и достигла 67,5 млрд руб. Компания также нарастила прибыль до налогообложения до 27,3 млрд руб. (+0,7%). Себестоимость продаж показала положительную динамику и увеличилась на 16%. Показатель в текущей отчетности равен 49,95 млрд руб. Прибыль от продаж, наоборот, уменьшилась на 21,8% до 17,5 млрд руб.