Совет директоров «Юнипро» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

В июне прошлого года акционеры «Юнипро» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 г. Чистая прибыль «Юнипро» за 2023 г. год составила 21,475 млрд руб. Компания также не выплачивала дивиденды за 2021-2022 гг.