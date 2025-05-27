Совет директоров «Юнипро» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год
Члены совета директоров российской энергетической компании «Юнипро» в ходе общего собрания рекомендовали не выплачивать дивиденды по результатам 2024 г., сообщила компания на своем сайте.
Заседание совета директоров «Юнипро» состоялось 26 мая. Акционерам было рекомендовано направить нераспределенную прибыль на инвестиции и развитие компании. Совет директоров также назначил на 30 июня проведение годового заочного голосования для принятия решений собранием акционеров.
В июне прошлого года акционеры «Юнипро» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 г. Чистая прибыль «Юнипро» за 2023 г. год составила 21,475 млрд руб. Компания также не выплачивала дивиденды за 2021-2022 гг.