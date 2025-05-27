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Совет директоров «Юнипро» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

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Члены совета директоров российской энергетической компании «Юнипро» в ходе общего собрания рекомендовали не выплачивать дивиденды по результатам 2024 г., сообщила компания на своем сайте.

Заседание совета директоров «Юнипро» состоялось 26 мая. Акционерам было рекомендовано направить нераспределенную прибыль на инвестиции и развитие компании. Совет директоров также назначил на 30 июня проведение годового заочного голосования для принятия решений собранием акционеров.

В июне прошлого года акционеры «Юнипро» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 г. Чистая прибыль «Юнипро» за 2023 г. год составила 21,475 млрд руб. Компания также не выплачивала дивиденды за 2021-2022 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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