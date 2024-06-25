«Юнипро» может не выплатить дивиденды за 2023 год
Акционеры российской энергетической компании «Юнипро» в ходе общего собрания приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 г., сообщила компания.
«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2023 г.», – указано в сообщении.
Чистая прибыль «Юнипро» за прошлый год составила 21,475 млрд руб. Компания не выплачивала дивиденды за 2021-2022 гг. В ходе собрания был утвержден годовой отчет компании и избран совет директоров.
Совет директоров «Юнипро» на заседании 17 мая рекомендовал годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2023 г.
«Юнипро» увеличила в 2023 г. чистую прибыль по МСФО на 3,6% по сравнению с 2022 г. до 22,04 млрд руб. EBITDA в этот период выросла на 5,7%, до 44,25 млрд руб. Выручка составила 118,63 млрд руб. (+12,1%). На счетах компании на конец 2023 г. хранилось 50,14 млрд руб.
«Юнипро» – компания в секторе тепловой генерации электроэнергии в России. В состав «Юнипро» входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 285 МВт: Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС.