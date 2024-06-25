«Юнипро» может не выплатить дивиденды за 2023 год

«Юнипро» увеличила в 2023 г. чистую прибыль по МСФО на 3,6% по сравнению с 2022 г. до 22,04 млрд руб. EBITDA в этот период выросла на 5,7%, до 44,25 млрд руб. Выручка составила 118,63 млрд руб. (+12,1%). На счетах компании на конец 2023 г. хранилось 50,14 млрд руб.