Акции «Юнипро» подешевели на фоне рекомендации не выплачивать дивиденды

Чистая прибыль «Юнипро» по РСБУ в I квартале 2024 г. выросла на 37,7% г/г и составила 12,4 млрд руб. Выручка компании в январе – марте увеличилась на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и составила 35,5 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 18% до 13,14 млрд руб., прибыль до налогообложения увеличилась на 37,6% до 15,42 млрд руб.