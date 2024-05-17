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Акции «Юнипро» подешевели на фоне рекомендации не выплачивать дивиденды

Ведомости

Акции «Юнипро» подешевели на 3,46% до 2,095 руб. Котировки снизились на фоне рекомендации совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам 2023 г.

По состоянию на 18:16 мск стоимость бумаг составила 2,117 руб. (-2,44%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3503,55 пункта (+0,35%).

Совет директоров «Юнипро» на заседании 17 мая рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2023 г.

«Юнипро» увеличила в 2023 г. чистую прибыль по МСФО на 3,6% по сравнению с 2022 г. до 22,04 млрд руб. EBITDA в этот период выросла на 5,7%, до 44,25 млрд руб. Выручка составила 118,63 млрд руб. (+12,1%). На счетах компании на конец 2023 г. хранилось 50,14 млрд руб.

Чистая прибыль «Юнипро» по РСБУ в I квартале 2024 г. выросла на 37,7% г/г и составила 12,4 млрд руб. Выручка компании в январе – марте увеличилась на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и составила 35,5 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 18% до 13,14 млрд руб., прибыль до налогообложения увеличилась на 37,6% до 15,42 млрд руб.

«Юнипро» – компания в секторе тепловой генерации электроэнергии в России. В состав «Юнипро» входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 285 МВт: Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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