Чистая прибыль «Юнипро» по РБСУ в I квартале 2024 года выросла на 37,7%
Чистая прибыль «Юнипро» по РСБУ в I квартале 2024 г. выросла на 37,7% в годовом выражении и составила 12,4 млрд руб., следует из отчета компании.
«На положительную динамику в I квартале 2024 г. повлиял более высокий уровень готовности энергоблока № 3 Березовской ГРЭС, который обеспечил рост платежей за мощность по ДПМ (договор о предоставлении мощности. – "Ведомости")», – указано в сообщении компании.
Выручка компании в январе – марте увеличилась на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и составила 35,5 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 18% до 13,14 млрд руб., а прибыль до налогообложения составила 15,42 млрд руб. (рост на 37,6%).
«Юнипро» – компания в секторе тепловой генерации электроэнергии в России. В состав «Юнипро» входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 285 МВт: Сургутская ГРЭС-2 (5687,1 МВт), Березовская ГРЭС (2420 МВт), Шатурская ГРЭС (1500 МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт) и Яйвинская ГРЭС (1048 МВт).