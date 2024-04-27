Чистая прибыль «Юнипро» по РБСУ в I квартале 2024 года выросла на 37,7%

Выручка компании в январе – марте увеличилась на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и составила 35,5 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 18% до 13,14 млрд руб., а прибыль до налогообложения составила 15,42 млрд руб. (рост на 37,6%).