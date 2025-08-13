Чистая прибыль X5 Group по МСФО сократилась на 21% в первом полугодии 2025 года
За период с апреля по июнь (II квартал) чистая прибыль также сократилась на 20,3%. Она достигла отметки в 25,9 млрд руб. в сравнении с 32,6 млрд руб. во II квартале 2024 г. Выручка компании за полугодие показала положительную динамику и выросла до 2,24 трлн руб., на 21,2% по сравнению с результатом шести месяцев 2024 г. Показатель EBITDA во втором увеличился на 2,3% и составил 204,1 млрд руб.
30 июня акционеры X5 Group приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2024 г. в размере 648 руб. на одну акцию. Всего на дивиденды компания направила 158,85 млрд руб. Помимо прибыли, полученной в прошлом году, в сумму выплат войдут нераспределенные средства за 2020, 2022 и 2023 гг.