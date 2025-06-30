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Акционеры X5 Group утвердили дивиденды за 2024 год в размере 648 рублей на акцию

Ведомости

Акционеры ритейлера X5 Group утвердили дивиденды по итогам 2024 г. в размере 648 руб. на одну акцию. Об этом говорится на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Всего X5 Group направит на выплаты дивидендов 158,85 млрд руб., говорится в сообщении. Помимо прибыли, полученной в прошлом году, в сумму выплат войдут нераспределенные средства за 2020, 2022 и 2023 гг.

Датой, когда будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов, назначено 9 июля.

Структуры Х5 Group управляют сетью магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». 23 июня «5 Пост» и «Корпоративный центр ИКС 5» стали владельцами компании «Интернет логистика», которая управляет сервисом курьерской доставки TopDelivery.

Чистая прибыль X5 Group по итогам I квартала 2025 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) сократилась на 24% по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 г. до 18,351 млрд руб. За указанный период выручка ритейлера выросла на 20,7% до 1,07 трлн руб. Показатель EBITDA ритейлера уменьшился на 9,8% и составил 49,981 млрд руб.

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