Акционеры X5 Group утвердили дивиденды за 2024 год в размере 648 рублей на акцию

Чистая прибыль X5 Group по итогам I квартала 2025 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) сократилась на 24% по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 г. до 18,351 млрд руб. За указанный период выручка ритейлера выросла на 20,7% до 1,07 трлн руб. Показатель EBITDA ритейлера уменьшился на 9,8% и составил 49,981 млрд руб.