Чистая прибыль X5 по МСФО сократилась в I квартале 2025 года на 24%
Чистая прибыль российского ритейлера X5 Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») по итогам I квартала 2025 г. сократилась по МСФО на 24% по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 г., до 18,351 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.
За указанный период выручка ритейлера выросла на 20,7% до 1,07 трлн руб. Показатель EBITDA ритейлера уменьшился на 9,8% и составил 49,981 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 4,7% против 6,3% за I квартал 2024 г. Общий долг по состоянию на 31 марта 2025 г. составил 318,742 млрд руб. Он вырос на 36,3% по сравнению с показателем на конец марта предыдущего года. Чистый долг увеличился на 38% до 273,7 млрд руб.
В 2024 г. чистая прибыль X5 Group увеличилась на 21,9% к 2023 г. до 110 млрд руб. Выручка ритейлера выросла на 24,2% год к году до 3,9 трлн руб., показатель EBITDA – на 16,9% до 251,8 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 6,4% против 6,8% годом ранее. Общий долг X5 по состоянию на 31 декабря 2024 г. составил 288,8 млрд руб. (+25,6% за год). На фоне дефицита кадров группа нарастила расходы на персонал на 24,7% до 331,6 млрд руб.
X5 Group – крупнейший российский ритейлер по объему выручки. Помимо сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», компания развивает по франшизе сеть «Около».