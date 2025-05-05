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Чистая прибыль X5 по МСФО сократилась в I квартале 2025 года на 24%

Ведомости

Чистая прибыль российского ритейлера X5 Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») по итогам I квартала 2025 г. сократилась по МСФО на 24% по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 г., до 18,351 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.

За указанный период выручка ритейлера выросла на 20,7% до 1,07 трлн руб. Показатель EBITDA ритейлера уменьшился на 9,8% и составил 49,981 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 4,7% против 6,3% за I квартал 2024 г. Общий долг по состоянию на 31 марта 2025 г. составил 318,742 млрд руб. Он вырос на 36,3% по сравнению с показателем на конец марта предыдущего года. Чистый долг увеличился на 38% до 273,7 млрд руб.

В 2024 г. чистая прибыль X5 Group увеличилась на 21,9% к 2023 г. до 110 млрд руб. Выручка ритейлера выросла на 24,2% год к году до 3,9 трлн руб., показатель EBITDA – на 16,9% до 251,8 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 6,4% против 6,8% годом ранее. Общий долг X5 по состоянию на 31 декабря 2024 г. составил 288,8 млрд руб. (+25,6% за год). На фоне дефицита кадров группа нарастила расходы на персонал на 24,7% до 331,6 млрд руб.

X5 Group – крупнейший российский ритейлер по объему выручки. Помимо сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», компания развивает по франшизе сеть «Около».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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