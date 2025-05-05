Чистая прибыль X5 по МСФО сократилась в I квартале 2025 года на 24%

В 2024 г. чистая прибыль X5 Group увеличилась на 21,9% к 2023 г. до 110 млрд руб. Выручка ритейлера выросла на 24,2% год к году до 3,9 трлн руб., показатель EBITDA – на 16,9% до 251,8 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 6,4% против 6,8% годом ранее. Общий долг X5 по состоянию на 31 декабря 2024 г. составил 288,8 млрд руб. (+25,6% за год). На фоне дефицита кадров группа нарастила расходы на персонал на 24,7% до 331,6 млрд руб.