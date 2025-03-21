X5 Group увеличила прибыль и выручку в 2024 году

X5 Group увеличила прибыль и выручку в 2024 годуОдним из драйверов развития стала сеть жестких дискаунтеров «Чижик»
Чистая прибыль крупнейшего по выручке российского ритейлера X5 Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») по итогам 2024 г. выросла на 21,9% к позапрошлому году до 110 млрд руб. Это следует из финансового отчета группы по МСФО.
Выручка ритейлера увеличилась на 24,2% год к году до 3,9 трлн руб., показатель EBITDA – на 16,9% до 251,8 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 6,4% против 6,8% годом ранее. Позитивную динамику в X5 объясняют расширением торговых площадей за год на 8,4% до 11 млн кв. м и ростом сопоставимых продаж (LFL) на 14,4%.
Общий долг X5 по состоянию на 31 декабря 2024 г. составил 288,8 млрд руб. (+25,6% за год). На фоне дефицита кадров в ритейле группа увеличила расходы на персонал в прошлом году на 24,7% до 331,6 млрд руб., следует из отчетности.
При этом IV квартал 2024 г. стал не таким удачным для компании. Чистая прибыль по МСФО за это время снизилась в годовом исчислении на 20% до 15,4 млрд руб., EBITDA сократилась на 0,8% до 52,9 млрд руб. Но выручка увеличилась на 22% год к году до 1,08 трлн руб.
Рост на экономсегменте
Доля выручки, которую группе приносит дискаунтер «Чижик», увеличилась с 4% в 2023 г. до 7% по итогам прошлого года, следует из отчетности. При этом доли «Пятерочки» и «Перекрестка» снизились – на 3 п. п. до 75% и 1 п. п. до 11% соответственно.
Гендиректор компании Игорь Шехтерман, слова которого приводятся в релизе к финотчетности, отметил, что сеть «Чижик» продолжает расти «впечатляющими темпами». Ее выручка выросла более чем вдвое – с 118,4 млрд до 249,5 млрд руб., следует из отчетности. Шехтерман также сообщил, что наряду с активной экспансией сети дискаунтера компания также наращивает ее логистическую инфраструктуру – за год было запущено семь распределительных центров, включая новый логистический хаб в подмосковном Чехове площадью 12 000 кв. м.
X5 Group активно развивает формат жестких дискаунтеров, соответственно, его доля в выручке растет с низкой базы, отмечает управляющий партнер Agro & Food Communication Илья Березнюк.
По итогам I квартала 2025 г. «Чижик» займет первую строчку по выручке среди жестких дискаунтеров и обгонит многолетнего лидера сегмента «Светофор», который столкнулся со снижением выручки на фоне оптимизации бизнеса и сокращения количества торговых объектов, говорил ранее «Ведомостям» гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
Спрос на формат дискаунтеров в стране при этом продолжает расти, так как стремление потребителей экономить усиливается, добавляет Березнюк. По этой причине и наблюдается переток покупателей в более низкоценовые сегменты рынка, резюмировал эксперт.
Акционеры X5 получат дивиденды
X5 Group 21 марта также сообщила, что совет директоров компании рекомендовал выплатить за 2024 г. дивиденды в размере 648 руб. на акцию. Всего на выплаты может быть направлено 158,85 млрд руб. Дивдоходность составит 17,7%. Окончательное решение по дивидендам акционеры примут на общем собрании 27 июня 2025 г. В прошлом и позапрошлом году выплаты дивидендов акционерам не осуществлялись.
Ритейлер также сообщил, что совет директоров Х5 в связи с редомициляцией в РФ утвердил новую дивидендную политику сроком на четыре года. Как следует из сообщения, при выработке рекомендаций совет будет исходить из объема свободного денежного потока при целевом значении консолидированного коэффициента чистый долг / EBITDA на конец текущего года, в течение которого планируется выплата, на уровне не менее 1,2х и не более 1,4х.
«Цель по долгу в дивполитике подтвердила реалистичность нашего базового сценария: ожидаем чистый долг / EBITDA на конец 2025 г. около 1,2х и еще одну выплату дивидендов к концу года в размере около 490 руб. на акцию», – сообщила старший аналитик «БКС мир инвестиций» Мария Суханова. Слабые данные за IV квартал она объясняет высокой базой сравнения. В 2025 г. в «БКС мир инвестиций» ожидают роста EBITDA компании.
Аналитик ФГ «Финам» Никита Степанов добавляет, что на результаты последнего квартала 2024 г. оказывали влияние также высокие процентные ставки по кредитам и замедление потребления. Эти факторы продолжат влиять на компанию и в 2025 г., полагает он. В целом, говорит аналитик, компания опубликовала сильный отчет за прошлый год, хотя EBITDA и чистая прибыль оказались немного хуже ожиданий рынка.
«Менеджмент компании прямо говорил в прошлых отчетах, что ожидает замедления бизнеса до среднегодового роста 17–18% до 2028 г. Также будет снижаться рентабельность из-за низкой маржинальности “Чижика”, который с каждым годом занимает все большую долю в выручке», – указывает Степанов.
По его оценкам, за 2025 г. дивиденды могут составить около 250–300 руб. на акцию (6,9–8,2% доходности), с учетом того, что компания будет «выплачивать их из заработанных денег, а не в долг». Если же компания будет привлекать заемное финансирование, то Степанов прогнозирует увеличение размера выплат.
Суханова добавляет, что аналитики «БКС мир инвестиций» подтверждают «позитивный» взгляд на акции Х5 на горизонте года с учетом перспектив роста бизнеса и прогнозируемой высокой дивидендной доходности.
Обыкновенные акции Х5 на Московской бирже на 17:50 мск снижались на 1,6% к предыдущей сессии и продавались по 3635 руб. за бумагу. С начала января акции ритейлера подорожали на 35%.
X5 Group – крупнейший российский ритейлер по объему выручки. На 31 декабря 2024 г. под управлением группы находилось 27 015 магазинов, а также 71 распределительный центр и около 7000 грузовых автомобилей. Помимо сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», компания развивает по франшизе сеть «Около».