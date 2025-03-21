X5 Group увеличила прибыль и выручку в 2024 году

Ритейлер также сообщил, что совет директоров Х5 в связи с редомициляцией в РФ утвердил новую дивидендную политику сроком на четыре года. Как следует из сообщения, при выработке рекомендаций совет будет исходить из объема свободного денежного потока при целевом значении консолидированного коэффициента чистый долг / EBITDA на конец текущего года, в течение которого планируется выплата, на уровне не менее 1,2х и не более 1,4х.