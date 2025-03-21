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X5 Group увеличила прибыль и выручку в 2024 году

Одним из драйверов развития стала сеть жестких дискаунтеров «Чижик»
Анастасия Ковалева
Екатерина Литова
Александр Кряжев / РИА Новости
Александр Кряжев / РИА Новости

Чистая прибыль крупнейшего по выручке российского ритейлера X5 Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») по итогам 2024 г. выросла на 21,9% к позапрошлому году до 110 млрд руб. Это следует из финансового отчета группы по МСФО. 

Выручка ритейлера увеличилась на 24,2% год к году до 3,9 трлн руб., показатель EBITDA – на 16,9% до 251,8 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 6,4% против 6,8% годом ранее. Позитивную динамику в X5 объясняют расширением торговых площадей за год на 8,4% до 11 млн кв. м и ростом сопоставимых продаж (LFL) на 14,4%. 

Общий долг X5 по состоянию на 31 декабря 2024 г. составил 288,8 млрд руб. (+25,6% за год). На фоне дефицита кадров в ритейле группа увеличила расходы на персонал в прошлом году на 24,7% до 331,6 млрд руб., следует из отчетности. 

При этом IV квартал 2024 г. стал не таким удачным для компании. Чистая прибыль по МСФО за это время снизилась в годовом исчислении на 20% до 15,4 млрд руб., EBITDA сократилась на 0,8% до 52,9 млрд руб. Но выручка увеличилась на 22% год к году до 1,08 трлн руб. 

Рост на экономсегменте

Доля выручки, которую группе приносит дискаунтер «Чижик», увеличилась с 4% в 2023 г. до 7% по итогам прошлого года, следует из отчетности. При этом доли «Пятерочки» и «Перекрестка» снизились – на 3 п. п. до 75% и 1 п. п. до 11% соответственно.

Гендиректор компании Игорь Шехтерман, слова которого приводятся в релизе к финотчетности, отметил, что сеть «Чижик» продолжает расти «впечатляющими темпами». Ее выручка выросла более чем вдвое – с 118,4 млрд до 249,5 млрд руб., следует из отчетности. Шехтерман также сообщил, что наряду с активной экспансией сети дискаунтера компания также наращивает ее логистическую инфраструктуру – за год было запущено семь распределительных центров, включая новый логистический хаб в подмосковном Чехове площадью 12 000 кв. м.

X5 Group активно развивает формат жестких дискаунтеров, соответственно, его доля в выручке растет с низкой базы, отмечает управляющий партнер Agro & Food Communication Илья Березнюк.

По итогам I квартала 2025 г. «Чижик» займет первую строчку по выручке среди жестких дискаунтеров и обгонит многолетнего лидера сегмента «Светофор», который столкнулся со снижением выручки на фоне оптимизации бизнеса и сокращения количества торговых объектов, говорил ранее «Ведомостям» гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Спрос на формат дискаунтеров в стране при этом продолжает расти, так как стремление потребителей экономить усиливается, добавляет Березнюк. По этой причине и наблюдается переток покупателей в более низкоценовые сегменты рынка, резюмировал эксперт.

Акционеры X5 получат дивиденды

X5 Group 21 марта также сообщила, что совет директоров компании рекомендовал выплатить за 2024 г. дивиденды в размере 648 руб. на акцию. Всего на выплаты может быть направлено 158,85 млрд руб. Дивдоходность составит 17,7%. Окончательное решение по дивидендам акционеры примут на общем собрании 27 июня 2025 г. В прошлом и позапрошлом году выплаты дивидендов акционерам не осуществлялись.

Ритейлер также сообщил, что совет директоров Х5 в связи с редомициляцией в РФ утвердил новую дивидендную политику сроком на четыре года. Как следует из сообщения, при выработке рекомендаций совет будет исходить из объема свободного денежного потока при целевом значении консолидированного коэффициента чистый долг / EBITDA на конец текущего года, в течение которого планируется выплата, на уровне не менее 1,2х и не более 1,4х.

«Цель по долгу в дивполитике подтвердила реалистичность нашего базового сценария: ожидаем чистый долг / EBITDA на конец 2025 г. около 1,2х и еще одну выплату дивидендов к концу года в размере около 490 руб. на акцию», – сообщила старший аналитик «БКС мир инвестиций» Мария Суханова. Слабые данные за IV квартал она объясняет высокой базой сравнения. В 2025 г. в «БКС мир инвестиций» ожидают роста EBITDA компании.

Аналитик ФГ «Финам» Никита Степанов добавляет, что на результаты последнего квартала 2024 г. оказывали влияние также высокие процентные ставки по кредитам и замедление потребления. Эти факторы продолжат влиять на компанию и в 2025 г., полагает он. В целом, говорит аналитик, компания опубликовала сильный отчет за прошлый год, хотя EBITDA и чистая прибыль оказались немного хуже ожиданий рынка. 

«Менеджмент компании прямо говорил в прошлых отчетах, что ожидает замедления бизнеса до среднегодового роста 17–18% до 2028 г. Также будет снижаться рентабельность из-за низкой маржинальности “Чижика”, который с каждым годом занимает все большую долю в выручке», – указывает Степанов.

По его оценкам, за 2025 г. дивиденды могут составить около 250–300 руб. на акцию (6,9–8,2% доходности), с учетом того, что компания будет «выплачивать их из заработанных денег, а не в долг». Если же компания будет привлекать заемное финансирование, то Степанов прогнозирует увеличение размера выплат.

Суханова добавляет, что аналитики «БКС мир инвестиций» подтверждают «позитивный» взгляд на акции Х5 на горизонте года с учетом перспектив роста бизнеса и прогнозируемой высокой дивидендной доходности.

Обыкновенные акции Х5 на Московской бирже на 17:50 мск снижались на 1,6% к предыдущей сессии и продавались по 3635 руб. за бумагу. С начала января акции ритейлера подорожали на 35%.

X5 Group – крупнейший российский ритейлер по объему выручки. На 31 декабря 2024 г. под управлением группы находилось 27 015 магазинов, а также 71 распределительный центр и около 7000 грузовых автомобилей. Помимо сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», компания развивает по франшизе сеть «Около».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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