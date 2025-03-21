Спрос на колбасу в России в 2024 году в деньгах вырос на 16%

Мясопереработчики в 2024 г. произвели рекордные за последние 10 лет 2,5 млн т колбасных изделий, напоминает управляющий партнер Agro & Food Communication Илья Березнюк. Рост в натуральном выражении к 2023 г., по его словам, составил 1,6%. Из общего объема на экспорт, по оценке эксперта, было отгружено не более 50 000–55 000 т. То есть почти вся колбаса, произведенная в РФ, была продана на внутреннем рынке.