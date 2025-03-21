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Спрос на колбасу в России в 2024 году в деньгах вырос на 16%

Эксперты связывают это с ростом доходов населения
Денис Кузнецов
Анастасия Ковалева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Продажи колбасных изделий в 2024 г. в сравнении с 2023 г. выросли на 16% в денежном выражении и на 5% в натуральном, следует из отчета компании «Нильсен» (есть у «Ведомостей»). Эта категория продукции третий год подряд показывает положительную динамику, говорится в документе. Абсолютных значений в компании традиционно не раскрывают.

Мясопереработчики в 2024 г. произвели рекордные за последние 10 лет 2,5 млн т колбасных изделий, напоминает управляющий партнер Agro & Food Communication Илья Березнюк. Рост в натуральном выражении к 2023 г., по его словам, составил 1,6%. Из общего объема на экспорт, по оценке эксперта, было отгружено не более 50 000–55 000 т. То есть почти вся колбаса, произведенная в РФ, была продана на внутреннем рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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