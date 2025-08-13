Минсельхоз: в России собрано уже почти 75 млн тонн зерна
На 13 августа в России собрано почти 75 млн т зерна – на 1,6 млн т больше, чем год назад, следует из данных Минсельхоза. Обмолочено 22 млн га, или 47% посевных площадей.
Средняя урожайность выросла на 5,5% до 34,6 ц/га против 32,8 ц/га годом раньше. По пшенице показатель увеличился на 4,9%, по ячменю – на 7,7%. В министерстве отметили, что на результаты повлияли применение современных сортов и гибридов, минеральных удобрений, средств защиты растений и более технологичный подход к производству.
Несмотря на сокращение площадей под зерновыми и погодные риски, Минсельхоз ожидает урожай, достаточный для полного обеспечения внутреннего рынка и сохранения экспортного потенциала.
Параллельно в стране идет озимый сев под урожай 2026 г. Работы уже начались в регионах Центрального, Северо-Западного и Приволжского округов, засеяно 7400 га – на уровне прошлого года.
30 мая Союз экспортеров и производителей зерна прогнозировал урожай пшеницы в 2025/26 сельхозгоду на уровне 85–90 млн т.