Минсельхоз: в России собрано уже почти 75 млн тонн зерна

Средняя урожайность выросла на 5,5% до 34,6 ц/га против 32,8 ц/га годом раньше. По пшенице показатель увеличился на 4,9%, по ячменю – на 7,7%. В министерстве отметили, что на результаты повлияли применение современных сортов и гибридов, минеральных удобрений, средств защиты растений и более технологичный подход к производству.