Аналитики ожидают роста сбора пшеницы в следующем агросезоне до 90 млн тонн

Всего же за сезон (с июля 2024 г. по июнь 2025 г.), по прогнозам союза, экспорт пшеницы составит 41,5 млн т против рекордного показателя в 55,5 млн т в сезоне 2023/24 г. Ожидается, что за сезон 2025/26 г. экспорт пшеницы немного вырастет – до 42–45 млн т. Экспорт зерна, включая зернобобовые, в сезоне 2025/26 г. может составить около 55,5–59,5 млн т против 52,4 млн т в текущем сельхозгоду, следует из данных союза.