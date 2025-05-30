Аналитики ожидают роста сбора пшеницы в следующем агросезоне до 90 млн тонн

Аналитики ожидают роста сбора пшеницы в следующем агросезоне до 90 млн тоннУрожайность должна быть выше, чем в этом году, когда посевы пострадали от засухи
Урожай пшеницы в России в 2025/26 сельскохозяйственном году (начинается 1 июля) может составить 85–90 млн т. Это незначительно больше ожидаемого показателя 2024/25 сельхозгода (82,6 млн т), но меньше показателей 2023/24 и 2022/23 гг., когда в стране собрали 92,8 млн и 104,2 млн т пшеницы соответственно. Такой прогноз приводится в материалах Союза экспортеров и производителей зерна, который есть у «Ведомостей».
По оценке союза, всего в 2025/26 сельхозгоду российские аграрии произведут 132–138 млн т зерновых против 124,8 млн т годом ранее.
Ожидаемый рост урожаев по ячменю (с 16,7 млн до 18–18,4 млн т в следующем сельхозгоду) и кукурузе (с 13 млн т до 14,7–15 млн т) обусловлен увеличением в этом сезоне урожайности, которая в прошлом году резко снизилась из-за засухи, говорится в материалах союза.
Зернобобовые в 2025/26 сельхозгоду могут поставить рекорд производства в 6,7–6,9 млн т за счет увеличения площадей в 2024 г., но тогда из-за падения урожайности валовой сбор упал до 5,4 млн т, отмечается в документе. Доля прочих зерновых культур не превысит 7,7 млн т в 2025/26 сельхозгоду, ожидают в союзе.
Представитель Минсельхоза указывает, что прогноз валового сбора делать преждевременно, а полевые работы идут в соответствии с утвержденными планами.
Прогнозы урожая всегда остаются гибкими, поскольку сельское хозяйство напрямую зависит от погодных факторов, последствия которых предсказать трудно, отмечает генеральный директор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. По его словам, в этом году наблюдались неблагоприятные явления: в некоторых регионах прошли весенние заморозки, а часть территорий уже готовится к засухе, отмечает он.
Заморозки в конце апреля и начале мая 2025 г. действительно оказали негативное влияние на посевы, отмечает глава экспертного комитета Союза экспортеров и производителей зерна Игорь Павенский. Но это влияние было «значительно слабее», чем в прошлом году, обращает внимание эксперт. В то же время осадки в европейской части России в мае значительно улучшили ситуацию с почвенными влагозапасами в ряде регионов страны, добавляет он. Но засушливые условия возвращаются в Ростовскую область, на юго-запад Поволжья и юг Центрального ФО, что негативно влияет на валовой сбор урожая, указывает Павенский.
Сокращение сбора пшеницы в текущем сезоне может быть связано с уменьшением посевных площадей под эту культуру, поскольку аграрии переориентируют свои хозяйства на более маржинальные нишевые культуры, полагает Недужко. Площади под пшеницей в этом году минимальны за последние шесть лет, приводит он данные Росстата. По итогам 2024 г. доля пшеницы в структуре посевных площадей в стране снизилась с 36,5 до 35,4% , т. е. на 1,2 млн га, следует из данных ведомства.
В 2025 г. посевные площади под пшеницей вырастут почти на 500 000 га до около 30 млн га, сообщил «Ведомостям» представитель Минсельхоза. Всего же посевную площадь по зерновой группе планируется увеличить, по его словам, до 48 млн га. Одновременно аграрии работают над повышением урожайности пшеницы за счет применения агротехнологий, достижений российской селекции и внесения большого объема удобрений, указывает представитель министерства.
На возможный рост производства пшеницы и всех зерновых в следующем сезоне может повлиять увеличение внесения удобрений для повышения урожайности культур, подтверждает топ-менеджер крупного агрохолдинга. В 2024 г., когда наблюдалось существенное снижение производства зерновых, сельхозпроизводители нарастили использование минеральных удобрений до исторического максимума в 3,6 млн т, следует из данных Россельхозбанка. Например, объем питательных веществ на 1 га посевной площади по зерновым (на них приходится около 57% от общего количества используемых удобрений) вырос в 2024 г. до 82 кг (+1,2% к предыдущему году), говорится в материалах банка.
Экспорт пшеницы в июле – мае 2024/25 сельхозгода достигнет 40,8 млн т – это на 10,2 млн т ниже, чем в аналогичный период годом ранее, прогнозируют в союзе. На протяжении августа – декабря 2024 г. темпы вывоза превышали предыдущий сезон, но с января они существенно ниже прошлогодних, отмечается в документе.
Всего же за сезон (с июля 2024 г. по июнь 2025 г.), по прогнозам союза, экспорт пшеницы составит 41,5 млн т против рекордного показателя в 55,5 млн т в сезоне 2023/24 г. Ожидается, что за сезон 2025/26 г. экспорт пшеницы немного вырастет – до 42–45 млн т. Экспорт зерна, включая зернобобовые, в сезоне 2025/26 г. может составить около 55,5–59,5 млн т против 52,4 млн т в текущем сельхозгоду, следует из данных союза.