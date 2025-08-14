Сооснователь xAI Бабушкин заявил о завершении работы в компании
Сооснователь корпорации в области искусственного интеллекта xAI Игорь Бабушкин, имеющий российские корни, уходит из компании и займется собственным стартапом, заявил он в соцсети X.
«Сегодня был мой последний день в xAI, компании, которую я помогал создавать Илону Маску в 2023 г.», – написал Бабушкин.
Бабушкин также заявил о создании собственного венчурного предприятия для инвестиций в новые компании. Проект называется Babuschkin Ventures. «Я хочу продолжить свою миссию по созданию ИИ, который был бы безопасным и полезным для человечества», – подчеркнул он.
Стартап xAI, представивший чат-бота Grok в ноябре 2023 г., развивает технологии искусственного интеллекта. 22 июля стало известно, что компания ведет переговоры о привлечении до $12 млрд для масштабирования бизнеса.