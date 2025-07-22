XAI Маска намерена привлечь $12 млрд инвестиций для расширения бизнеса
Стартап xAI, основанный Илоном Маском, ведет переговоры с финансовыми партнерами о привлечении до $12 млрд для масштабирования бизнеса, сообщает Reuters.
Координация инвестиционного процесса осуществляется через Valor Equity Partners – компанию, поддерживающую тесные деловые отношения с Маском. Основатель фирмы Антонио Грасиас, являющийся давним партнером миллиардера, в настоящее время ведет переговоры с потенциальными инвесторами о финансировании проекта.
Средства планируется направить на приобретение значительного парка высокопроизводительных чипов Nvidia (NVDA.O), которые затем будут предоставлены компании xAI в аренду для создания масштабного дата-центра. Этот центр будет использоваться для обучения и совершенствования ИИ-чатбота Grok.