XAI Маска намерена привлечь $12 млрд инвестиций для расширения бизнеса

Средства планируется направить на приобретение значительного парка высокопроизводительных чипов Nvidia (NVDA.O), которые затем будут предоставлены компании xAI в аренду для создания масштабного дата-центра. Этот центр будет использоваться для обучения и совершенствования ИИ-чатбота Grok.