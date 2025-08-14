Новак поддержал предложение о продлении запрета экспорта бензина
Вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение Минэнерго продлить запрет на экспорт бензина. Для производителей он будет действовать до сентября, а для непроизводителей – до конца октября. Об этом сообщили в правительстве страны.
Такое предложение Минэнерго поддержали на заседании штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. По данным Минэнерго, внутренний рынок сейчас полностью обеспечен топливом. Благодаря выполнению рекомендаций по объемам отгрузок и продаже топлива на бирже за последние два дня оптовые цены на бензин снизились. Ситуация с дизелем остается стабильной, а поставки сельхозпроизводителям в разгар уборочной кампании идут по плану.
Новак подчеркнул, что необходимо поддерживать достаточные объемы реализации топлива и исключить перекупку нефтяными компаниями на бирже. Он поручил Минэнерго и ФАС совместно с Петербургской биржей подготовить долгосрочные меры по стабилизации цен, а также продолжить мониторинг маржинальности АЗС и ситуации в регионах.
Экспортные ограничения были введены в конце июля и действуют до 31 августа. Их цель – удержать цены на топливо в условиях сезонного роста спроса и аграрной кампании.