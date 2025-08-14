Новак поддержал предложение о продлении запрета экспорта бензина

Такое предложение Минэнерго поддержали на заседании штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. По данным Минэнерго, внутренний рынок сейчас полностью обеспечен топливом. Благодаря выполнению рекомендаций по объемам отгрузок и продаже топлива на бирже за последние два дня оптовые цены на бензин снизились. Ситуация с дизелем остается стабильной, а поставки сельхозпроизводителям в разгар уборочной кампании идут по плану.