Правительство ввело полный запрет на экспорт бензина до 31 августа
Кабмин распространил действующие до 31 августа экспортные ограничения на бензин на всех производителей нефтепродуктов. Это следует из сообщения правительства. Ранее они касались только нефтяных компаний.
Решение принято для стабилизации цен на топливо внутри страны в период сезонного роста спроса и активной аграрной кампании, пояснили в правительстве.
С 1 марта по 31 августа в России действуют ограничения на экспорт бензина. Запрет не распространялся на поставки, осуществляемые производителями нефтепродуктов. Вице-премьер Александр Новак допустил полный запрет на экспорт бензина из России в августе – сентябре, если ситуация того потребует.
24 июля ТАСС со ссылкой на источники писал, что ведомства готовят решение о запрете на экспорт бензина для производителей с 1 августа.