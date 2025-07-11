Новак не исключил полного запрета экспорта бензина из РоссииВласти могут принять решение уже в ближайшие дни
Вице-премьер РФ Александр Новак не исключил полного запрета экспорта бензина из России в августе – сентябре, если ситуация того потребует. Решение будет принято в ближайшие дни, заявил он на Нефтяном саммите Республики Татарстан.
«Мы будем смотреть сейчас в течение ближайших дней, как там ситуация будет на бирже складываться, и принимать решения», – сказал Новак (цитата по «РИА Новости»). Он объяснил подобную практику повышенным спросом.
Предложение о полном запрете на экспорт бензина уже озвучивалось. Однако 9 июля в ходе совещания по вопросам внутреннего топливного рынка правительство не приняло решение о запрете.
С таким предложением выступили представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минэнерго. Ведомства в дальнейшем будут наблюдать за ситуацией на топливном рынке и при росте оптовых цен на бензин могут ввести ограничения на экспорт.
В конце февраля правительство продлило ограничения на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Уточнялось, что запрет не будет распространяться на поставки, осуществляемые производителями нефтепродуктов. Запрет на экспорт бензина всем компаниям (включая НПЗ) был введен 1 марта 2024 г.