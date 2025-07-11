Новак не исключил полного запрета экспорта бензина из России

В конце февраля правительство продлило ограничения на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Уточнялось, что запрет не будет распространяться на поставки, осуществляемые производителями нефтепродуктов. Запрет на экспорт бензина всем компаниям (включая НПЗ) был введен 1 марта 2024 г.