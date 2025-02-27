Правительство продлило ограничения на экспорт бензина до 31 августа

Запрет на экспорт бензина всем компаниям (включая НПЗ) был введен 1 марта 2024 г. на шесть месяцев – до 31 августа. Но уже спустя два месяца правительство разрешило экспортировать топливо с 20 мая по конец июня, а затем аналогичное решение было принято для поставок в июле. В августе 2024 г. ограничение вновь вступило в силу.