Правительство продлило ограничения на экспорт бензина до 31 августа
Правительство России продлило ограничения на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа, сообщили в кабинете министров.
Запрет не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов. Уточняется, что решение принято для «сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, противодействия серому экспорту автомобильного бензина».
О том что кабмин продлит ограничения на экспорт бензина до сентября, писали «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с итогами прошедшего 20 февраля у вице-премьера Александра Новака совещания о ситуации на рынке нефтепродуктов. Источник «Ведомостей» говорил, что компании это предложение «в целом поддержали».
Запрет на экспорт бензина всем компаниям (включая НПЗ) был введен 1 марта 2024 г. на шесть месяцев – до 31 августа. Но уже спустя два месяца правительство разрешило экспортировать топливо с 20 мая по конец июня, а затем аналогичное решение было принято для поставок в июле. В августе 2024 г. ограничение вновь вступило в силу.
Как пояснял первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, запрет возобновили на фоне рисков возникновения дефицита топлива в сезон проведения плановых ремонтов на НПЗ.