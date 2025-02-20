Правительство продлит ограничения на экспорт бензина до сентября

Правительство продлит ограничения на экспорт бензина до сентябряПоставлять топливо за рубеж в ближайшие полгода смогут только НПЗ
Правительство продлит действующие ограничения на экспорт бензина из России на полгода – до 31 августа 2025 г. Об этом «Ведомостям» сообщили три источника, знакомые с итогами прошедшего 20 февраля у вице-премьера Александра Новака совещания о ситуации на рынке нефтепродуктов.
Экспорт по-прежнему смогут осуществлять компании – производители бензина, мощность предприятий которых превышает 1 млн т в год (то есть крупные НПЗ). Для остальных компаний, в том числе трейдеров, поставки за рубеж будут запрещены.
Соответствующее постановление правительства должно быть подписано в ближайшие дни, отметил один из собеседников.
Источник «Ведомостей», присутствовавший на совещании, отметил, что компании это предложение «в целом поддержали».
Запрет на экспорт бензина всем компаниям (включая НПЗ) был введен 1 марта 2024 г. на шесть месяцев – до 31 августа. Но уже спустя два месяца правительство разрешило экспортировать топливо с 20 мая по конец июня, а затем аналогичное решение было принято для поставок в июле.
В августе 2024 г. ограничение вновь вступило в силу. Первый замминистра энергетики Павел Сорокин объяснял возобновление запрета рисками возникновения дефицита топлива во время сезона проведения плановых ремонтов на НПЗ. В середине августа запрет был продлен правительством на период с 1 сентября по 31 декабря 2024 г. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке, сообщала пресс-служба кабинета министров.
В конце ноября в ограничениях было сделано послабление: с декабря запрет перестал распространяется на поставки за рубеж со стороны производителей нефтепродуктов, мощность предприятий которых превышает 1 млн т в год. 31 января 2025 г. правительство продлило эти меры до конца февраля этого года. Эмбарго, как и прежде, не касается экспорта в рамках межправительственных соглашений и гуманитарных поставок топлива.
Эксперты объясняли увеличение котировок планами нефтяных компаний по увеличению экспорта этого вида топлива после того, как введенные в январе санкции США усложнили вывоз нефти, а также внеплановыми остановками работы ряда нефтеперерабатывающих заводов («Ведомости» писали об этом 5 февраля).
С 23 января по 10 февраля оптовая цена 1 т бензина АИ-92 в европейской части России (наиболее ликвидный биржевой индекс) выросла на 22% до 57 494 руб., свидетельствуют данные торгов на бирже СПбМТСБ. Стоимость бензина АИ-95 за тот же период выросла на 20% до 59 528 руб./т.
Со второй декады февраля биржевая цена начала снижаться, но меньшими темпами, чем предшествующий рост. 20 февраля бензина АИ-92 на бирже торговался по 52 230 руб./т, бензин АИ-95 – 56 641 руб./т.
Розничные цены на бензин в России при этом пока относительно стабильны. По последним публичным данным Росстата, за неделю с 11 по 17 февраля цена на бензин АИ-92 на АЗС в среднем выросла на 0,2% до 55,78 руб./л, стоимость бензина АИ-95 увеличилась также на 0,2% до 60,89 руб./л. С начала года рост цены на бензин АИ-92 составил 1,1%, бензин АИ-95 – 0,8%.
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман отмечает, что хотя среднесрочное прогнозирование ситуации на рынке нефтепродуктов осложняется внеплановыми остановками НПЗ, для компаний предпочтительнее знать о правилах экспорта на несколько месяцев наперед. С ним согласен управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов. По его словам, для более эффективного планирования производства топлива и его отгрузок с заводов компаниям необходимо понимать условия экспорта «хотя бы на ближайшие полгода».
Дефицита топлива на рынке сейчас нет, а рост оптовых цен, который наблюдался в начале февраля, носил «скорее панический характер» на фоне нескольких аварийных остановок НПЗ, отмечает Фролов. В этих условиях, по его мнению, власти выбрали верную стратегию – продлить разрешение на экспорт для производителей на полгода, а дальше действовать по ситуации. В случае форс-мажора экспорт всегда можно полностью закрыть для всех компаний, отмечает аналитик.
Цены на бензин на бирже сейчас сдерживает наблюдающееся укрепление рубля к доллару, говорит Кауфман. При этом, по его мнению, сохраняется вероятность роста оптовой цены бензина АИ-95 до 65 000-70 000 руб./т в сезон высокого спроса – в летние месяцы. По этой причине эксперт допускает вероятность полного запрета на экспорт, но не ранее апреля-мая. При этом рисков образования дефицита топлива на российском рынке, по его оценке, «нет в любом сценарии».
В розничном сегменте рост цен на бензин в 2025 г. при этом составит 7-8%, т. е. будет близок или немного ниже уровня инфляции, добавляет Кауфман.