Правительство продлит ограничения на экспорт бензина до сентября

В конце ноября в ограничениях было сделано послабление: с декабря запрет перестал распространяется на поставки за рубеж со стороны производителей нефтепродуктов, мощность предприятий которых превышает 1 млн т в год. 31 января 2025 г. правительство продлило эти меры до конца февраля этого года. Эмбарго, как и прежде, не касается экспорта в рамках межправительственных соглашений и гуманитарных поставок топлива.