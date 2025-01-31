Ограничения на экспорт бензина для непроизводителей продлили до 28 февраля

С 1 марта 2024 г. правительство РФ ввело временный запрет на экспорт бензина и увеличило нормативы продажи дизельного топлива на биржевых торгах. Принятые меры были направлены на поддержание стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов. Ограничения тогда были установлены до 31 августа, но с конца мая до августа ограничения были временно сняты.