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Ограничения на экспорт бензина для непроизводителей продлили до 28 февраля

Ведомости

Правительством РФ было принято решение продлить ограничения для непроизводителей бензина на экспорт до 28 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Александра Новака.

Ограничения не будут распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов, соответственно, запрет касается только непроизводителей.

Временный запрет на экспорт бензина действовал до 31 января 2025 г. Мера была принята для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, противодействия серому экспорту автомобильного бензина. Сейчас принято решение продлить временный запрет еще на месяц.

С 1 марта 2024 г. правительство РФ ввело временный запрет на экспорт бензина и увеличило нормативы продажи дизельного топлива на биржевых торгах. Принятые меры были направлены на поддержание стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов. Ограничения тогда были установлены до 31 августа, но с конца мая до августа ограничения были временно сняты.

14 августа 2024 г. правительство России продлило ограничение на экспорт бензина до 31 декабря 2024 г. Исключением стали поставки в рамках международных межправительственных соглашений (включая страны ЕАЭС). Под ограничение также не попало топливо, вывозимое для оказания международной гуманитарной помощи или гражданами для личного пользования, позже ограничения продлили до конца января 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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