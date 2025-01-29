Росстат сообщил об умеренной динамике цен на бензин и дизель

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 21 по 27 января вернулись к росту после небольшого снижения на 0,01% с 14 по 20 января. До этого дизтопливо подорожало на 0,05% с 9 по 13 января и на 0,5% с 1 по 9 января. Средняя цена ДТ в стране на 27 января – 70,2 руб. за литр (на 20 января – 70,15 руб.). Как сообщалось, потребительские цены на бензин в РФ в 2024 г. выросли на 11,13%, что оказалось выше общей инфляции за год (9,52%).