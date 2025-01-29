Росстат сообщил об умеренной динамике цен на бензин и дизель
С 21 по 27 января 2025 г. цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в России сохранили умеренную динамику. Согласно еженедельному мониторингу Росстата, охватившему более 1800 АЗС в 279 городах, индекс потребительских цен на бензин за неделю вырос на 0,1%, а с конца декабря 2024 г. – на 0,7%. Для дизельного топлива аналогичные показатели составили +0,1% и +0,6%.
Наибольший рост цен на бензин зафиксирован в Хабаровском крае (+0,6%), тогда как в Ямало-Ненецком автономном округе топливо подешевело на 1,8%. В Москве стоимость осталась без изменений, в Санкт-Петербурге отмечен минимальный рост (+0,1%).
В столице ценник на литр АИ-92 на АЗС варьировался от 54,68 до 57,42 руб., АИ-95 – от 60,49 до 65,69 руб., АИ-98 – от 83,20 до 87,76 руб. В Санкт-Петербурге цена АИ-92 составляла 54,70–57,28 руб., АИ-95 – 59,00–63,41 руб., АИ-98 – 69,60–87,64 руб. за литр.
Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 21 по 27 января вернулись к росту после небольшого снижения на 0,01% с 14 по 20 января. До этого дизтопливо подорожало на 0,05% с 9 по 13 января и на 0,5% с 1 по 9 января. Средняя цена ДТ в стране на 27 января – 70,2 руб. за литр (на 20 января – 70,15 руб.). Как сообщалось, потребительские цены на бензин в РФ в 2024 г. выросли на 11,13%, что оказалось выше общей инфляции за год (9,52%).