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Росстат сообщил об умеренной динамике цен на бензин и дизель

Ведомости

С 21 по 27 января 2025 г. цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в России сохранили умеренную динамику. Согласно еженедельному мониторингу Росстата, охватившему более 1800 АЗС в 279 городах, индекс потребительских цен на бензин за неделю вырос на 0,1%, а с конца декабря 2024 г. – на 0,7%. Для дизельного топлива аналогичные показатели составили +0,1% и +0,6%.

Наибольший рост цен на бензин зафиксирован в Хабаровском крае (+0,6%), тогда как в Ямало-Ненецком автономном округе топливо подешевело на 1,8%. В Москве стоимость осталась без изменений, в Санкт-Петербурге отмечен минимальный рост (+0,1%).

В столице ценник на литр АИ-92 на АЗС варьировался от 54,68 до 57,42 руб., АИ-95 – от 60,49 до 65,69 руб., АИ-98 – от 83,20 до 87,76 руб. В Санкт-Петербурге цена АИ-92 составляла 54,70–57,28 руб., АИ-95 – 59,00–63,41 руб., АИ-98 – 69,60–87,64 руб. за литр.

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 21 по 27 января вернулись к росту после небольшого снижения на 0,01% с 14 по 20 января. До этого дизтопливо подорожало на 0,05% с 9 по 13 января и на 0,5% с 1 по 9 января. Средняя цена ДТ в стране на 27 января – 70,2 руб. за литр (на 20 января – 70,15 руб.). Как сообщалось, потребительские цены на бензин в РФ в 2024 г. выросли на 11,13%, что оказалось выше общей инфляции за год (9,52%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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