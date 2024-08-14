Кабмин продлил запрет на экспорт бензина до конца 2024 года
Правительство России продлило ограничение на экспорт бензина до 31 декабря 2024 г., сообщает пресс-служба кабмина.
Исключением станут поставки в рамках международных межправительственных соглашений (включая страны ЕАЭС). Под ограничение также не попадет топливо, вывозимое для оказания международной гуманитарной помощи или гражданами для личного пользования.
«Решение принято для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах», – уточнили в пресс-службе.
1 марта 2024 г. в России начал действовать запрет на экспорт бензина сроком на полгода. Спустя два месяца ограничение было отменено специальным решением кабмина. Вывозить топливо за рубеж разрешили «временно» – с середины мая по июнь, потом разрешение было продлено до 31 июля.
За возвращение к запрету экспорта бензина с 1 августа выступала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Ведомство заявляло, что ограничение позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, который связан с полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов. 31 июля первый заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин заявил о запрете экспорта бензина в августе. Ограничение также было продлено на сентябрь и октябрь.