Кабмин продлил запрет на экспорт бензина до конца 2024 года

За возвращение к запрету экспорта бензина с 1 августа выступала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Ведомство заявляло, что ограничение позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, который связан с полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов. 31 июля первый заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин заявил о запрете экспорта бензина в августе. Ограничение также было продлено на сентябрь и октябрь.