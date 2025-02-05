Цены на бензин на бирже вернулись к росту

Сейчас на СПбМТСБ торгуется около трети всех производимых в России нефтепродуктов. В 2024 г. объем торгов обновил исторический максимум, увеличившись на 20% к показателю предыдущего года до 37,2 млн т. Сильнее всего в прошлом году выросли продажи дизтоплива – на 27,5% до 18,8 млн т. Объем торгов бензином увеличился на 12% до 10,9 млн т. С 1 марта 2024 г. в России был повышен норматив обязательных продаж через биржу дизтоплива – с 12,5 до 16%. Норматив продаж бензина на бирже составляет 15%, авиатоплива – 11%, сжиженных углеводородных газов (СУГ) – 7,5%, мазута – 4%.