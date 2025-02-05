Цены на бензин на бирже вернулись к росту

Цены на бензин на бирже вернулись к ростуИх подстегивают планы нефтяников по экспорту этого топлива
Цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вернулись к устойчивому росту. За последние две недели топливо в опте подорожало на 16-18%, следует из данных торгов.
Рост котировок возобновился 23 января, свидетельствуют данные СПбМТСБ. По итогам торгов 5 февраля стоимость 1 т бензина АИ-92 на бирже в европейской части России (наиболее ликвидный биржевой индекс) выросла на 2% до 55 216 руб. С локального минимума 22 января АИ-92 подорожал на 16%.
Стоимость бензина Аи-95 за сопоставимый период выросла на 16% до 57 218 руб./т, следует из данных СПбМТСБ. За 5 февраля цена на топливо на бирже прибавила 1,5%.
Биржевые цены на бензин снижались с середины ноября. В начале сентября прошлого года биржевая цена на бензин Аи-92 в России достигала максимума с осени 2023 г. – 62 487 руб./т, на бензин Аи-95 – максимума с лета прошлого года (73 864 руб./т).
Начавшийся в конце января этого года рост цен продолжается несмотря на продление ограничений на экспорт бензина из России.
Временный запрет на экспорт бензина из страны действует с 1 марта 2024 г. С 20 мая до конца июля прошлого года ограничения были приостановлены. Они не касаются экспорта в рамках межправительственных соглашений и гуманитарных поставок. В конце ноября в ограничениях было сделано послабление: с декабря запрет не распространяется на поставки непосредственных производителей нефтепродуктов, мощность предприятий которых превышает 1 млн т в год. 31 января 2025 г. правительство продлило эти меры до конца февраля этого года.
Пока цены на бензин и дизтопливо на бирже не превышают уровней, при достижении которых нефтяные компании могут лишиться выплат из бюджета в рамках демпфирующего механизма.
Демпфер, призванный сдерживать рост цен на нефтепродукты, начал действовать в России в 2019 г. При более высоких экспортных ценах на нефтепродукты по сравнению с ценами на внутреннем рынке НПЗ получают выплаты из бюджета. При обратной ситуации нефтяники должны сами доплачивать в бюджет. Для расчетов используется условная внутренняя цена. В 2025 г. эта цена составляет 60 450 руб./т для бензина Аи-92 и 57 200 руб./т для дизельного топлива.
Выплаты рассчитываются за каждую тонну топлива, проданного для внутреннего рынка. Демпфер не выплачивается, если среднемесячная оптовая цена бензина превышает индикативную внутреннюю на 10%, дизтоплива – на 20%. Предельные цены, после которых прекращаются выплаты из бюджета, в 2025 г. составляют 66 495 руб./т для бензина и 68 640 руб./т для дизтоплива.
Сейчас на СПбМТСБ торгуется около трети всех производимых в России нефтепродуктов. В 2024 г. объем торгов обновил исторический максимум, увеличившись на 20% к показателю предыдущего года до 37,2 млн т. Сильнее всего в прошлом году выросли продажи дизтоплива – на 27,5% до 18,8 млн т. Объем торгов бензином увеличился на 12% до 10,9 млн т. С 1 марта 2024 г. в России был повышен норматив обязательных продаж через биржу дизтоплива – с 12,5 до 16%. Норматив продаж бензина на бирже составляет 15%, авиатоплива – 11%, сжиженных углеводородных газов (СУГ) – 7,5%, мазута – 4%.
От цен на моторное топливо на бирже напрямую зависит рентабельность независимых сетей АЗС, которые не имеют собственного производства нефтепродуктов. По данным «ОМТ-консалт» на конец 2023 г., вертикально-интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК) принадлежали лишь 33% АЗС в России, а 67% заправок были независимыми от них. При этом продажи бензина и дизтоплива на заправках ВИНК выше – они составляют порядка 70% от всего рынка.
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман считает причиной текущего роста цен на бензин на бирже планы нефтяных компаний по увеличению экспорта этого вида топлива. В конце января агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что российские НПЗ увеличили переработку с целью увеличения экспорта нефтепродуктов после того, как введенные в январе санкции США усложнили вывоз нефти.
Январские санкционные ограничения в меньшей степени затронулим нефтепродукты, поясняет аналитик. В условиях сезона «низкого спроса» в России возможность по увеличению поставок за рубеж у компаний есть, отмечает Кауфман.
Другой причиной роста цен могут быть внеплановые остановки работы ряда нефтеперерабатывающих заводов, считает аналитик. В их числе крупный Астраханский газоперерабатывающий завод (производит в т. ч. бензин), отмечает председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев. Биржевые цены чувствительны к рискам снижения объема предложения, поэтому биржа первой отреагировала на возможное сокращение выпуска топлива, поясняет генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин. Он считает именно этот фактор ключевым для текущего роста цен.
По прогнозу Кауфмана, в случае отсутствия «шоков» в ближайшие полтора-два месяца цена на бензин АИ-92 на бирже будет находится в диапазоне 50 000 – 60 000 руб./т. При этом вероятность обнуления демпфера в ближайшие месяцы крайне мала, считают Кауфман и Гусев.
По оценке Кауфмана, продажи независимых АЗС будут оставаться рентабельными при оптовых ценах на бензин ниже 60 000 – 65 000 руб./т. Аналитик допускает, что в марте-апреле, когда спрос на бензин будет сезонно расти, правительству придется снова ввести полный запрет на экспорт бензина для сдерживания биржевых цен. Терешкин считает, что рост розничных цен на топливо будет оставаться «в границах инфляции», из-за чего регуляторам будет сложно мотивировать новые экспортные запреты.
Пока розничные цены на бензин относительно стабильны. По последним публичным данным Росстата, за неделю с 28 января по 3 февраля цена на бензин АИ-92 на АЗС в среднем выросла на 0,1% до 55,61 руб./л, стоимость бензина АИ-95 также увеличилась на 0,1% до 60,74 руб./л. С начала года рост цен на бензин составил менее 1%.