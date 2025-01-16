Инфляция в России по итогам 2024 года оказалась выше ожиданий Банка России

Итоговые данные за прошлый год оказались выше официальных ожиданий: октябрьский прогноз Центробанка предусматривал рост цен в диапазоне от 8 до 8,5%, а более ранний, июльский прогноз предусматривал показатель в пределах 6–6,5%. В сентябре Минэкономразвития ожидало инфляцию по итогу 2024 г. в размере 7,3%. Глава министерства Максим Решетников уже анонсировал пересмотр прогнозных значений весной. По его словам, уже сейчас понятно, что «мы идем выше траектории». При этом итоговая инфляция оказалась ниже консенсус-прогноза экономистов, опрошенных «Интерфаксом» в конце декабря, которые ожидали показателя на уровне 9,8%.