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/ Экономика

Инфляция в России по итогам 2024 года оказалась выше ожиданий Банка России

ЦБ прогнозировал максимум 8,5%, рост цен по факту превысил 9,5%
Дарья Мосолкина
Екатерина Литова
Возвращение инфляции к целевому показателю в 4% может занять около двух лет
Возвращение инфляции к целевому показателю в 4% может занять около двух лет / Алексей Орлов / Ведомости

Инфляция в России по итогам 2024 г. составила 9,52%, следует из опубликованных Росстатом данных. В 2024 г. цены росли быстрее, чем в 2023 и 2021 гг. – тогда показатель достиг отметок в 7,42% и 8,39% соответственно. В кризисном 2022 году инфляция составила 11,94%.

Итоговые данные за прошлый год оказались выше официальных ожиданий: октябрьский прогноз Центробанка предусматривал рост цен в диапазоне от 8 до 8,5%, а более ранний, июльский прогноз предусматривал показатель в пределах 6–6,5%. В сентябре Минэкономразвития ожидало инфляцию по итогу 2024 г. в размере 7,3%. Глава министерства Максим Решетников уже анонсировал пересмотр прогнозных значений весной. По его словам, уже сейчас понятно, что «мы идем выше траектории». При этом итоговая инфляция оказалась ниже консенсус-прогноза экономистов, опрошенных «Интерфаксом» в конце декабря, которые ожидали показателя на уровне 9,8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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