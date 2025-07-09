Газета
Телеграм
Главная / Бизнес /

Правительство не стало вводить полный запрет на экспорт бензина

Ведомости

В ходе совещания по вопросам внутреннего топливного рынка правительство не приняло решение о полном запрете на экспорт бензина. Об этом «Коммерсанту» рассказали в пресс-службе вице-премьера РФ Александра Новака. 

Собеседник газеты рассказал, что с таким предложением выступили представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минэнерго. Он добавил, что эти ведомства в дальнейшем будут наблюдать за ситуацией на топливном рынке и при росте оптовых цен на бензин могут ввести ограничения на экспорт.

27 июня Новак говорил, что идея о полном запрете экспорта российского бензина озвучивалась, но официальных предложений в правительство на этот счет не поступало. Он пояснил, что пока ситуация такова, что запрет на экспорт бензинов не касается производителей. Новак уточнил, что в правительстве обсуждалось продление действующего запрета на экспорт бензина для непроизводителей до октября.

В конце февраля правительство продлило ограничения на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Уточнялось, что запрет не будет распространяться на поставки, осуществляемые производителями нефтепродуктов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных