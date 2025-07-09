Правительство не стало вводить полный запрет на экспорт бензина
В ходе совещания по вопросам внутреннего топливного рынка правительство не приняло решение о полном запрете на экспорт бензина. Об этом «Коммерсанту» рассказали в пресс-службе вице-премьера РФ Александра Новака.
Собеседник газеты рассказал, что с таким предложением выступили представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минэнерго. Он добавил, что эти ведомства в дальнейшем будут наблюдать за ситуацией на топливном рынке и при росте оптовых цен на бензин могут ввести ограничения на экспорт.
27 июня Новак говорил, что идея о полном запрете экспорта российского бензина озвучивалась, но официальных предложений в правительство на этот счет не поступало. Он пояснил, что пока ситуация такова, что запрет на экспорт бензинов не касается производителей. Новак уточнил, что в правительстве обсуждалось продление действующего запрета на экспорт бензина для непроизводителей до октября.
В конце февраля правительство продлило ограничения на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Уточнялось, что запрет не будет распространяться на поставки, осуществляемые производителями нефтепродуктов.