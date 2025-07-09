Правительство не стало вводить полный запрет на экспорт бензина

27 июня Новак говорил, что идея о полном запрете экспорта российского бензина озвучивалась, но официальных предложений в правительство на этот счет не поступало. Он пояснил, что пока ситуация такова, что запрет на экспорт бензинов не касается производителей. Новак уточнил, что в правительстве обсуждалось продление действующего запрета на экспорт бензина для непроизводителей до октября.