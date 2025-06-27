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В правительство РФ не поступало предложений о запрете экспорта бензина

Ведомости

Идея о полном запрете на экспорт российского бензина озвучивалась, но  официальных предложений в правительство на этот счет не поступало. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.

Он пояснил, что пока ситуация такова, что запрет на экспорт бензинов не касается производителей. Новак уточнил, что в правительстве обсуждалось продление действующего запрета на экспорт бензина для непроизводителей до октября.

25 июня «РИА Новости» писало, что участники российского топливного рынка рассматривают возможность введения полного запрета на экспорт бензина. По данным агентства, на еженедельном заседании комитета обсуждались меры по стабилизации цен на топливо в стране. В ходе обсуждения была выдвинута инициатива о запрете экспорта бензина до конца октября как для нефтяных компаний, так и для непроизводителей.

В конце февраля правительство продлило ограничения на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Уточнялось, что запрет не будет распространяться на поставки, осуществляемые производителями нефтепродуктов.

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