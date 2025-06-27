В правительство РФ не поступало предложений о запрете экспорта бензина

25 июня «РИА Новости» писало, что участники российского топливного рынка рассматривают возможность введения полного запрета на экспорт бензина. По данным агентства, на еженедельном заседании комитета обсуждались меры по стабилизации цен на топливо в стране. В ходе обсуждения была выдвинута инициатива о запрете экспорта бензина до конца октября как для нефтяных компаний, так и для непроизводителей.