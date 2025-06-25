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«РИА Новости»: в России обсуждают полный запрет на экспорт бензина

Ведомости

Участники российского топливного рынка рассматривают возможность введения полного запрета на экспорт бензина. Об этом «РИА Новости» сообщили два источника, осведомленные о результатах заседания биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы (ФАС). 

По данным агентства, на еженедельном заседании комитета обсуждались меры по стабилизации цен на топливо в стране. В ходе обсуждения была выдвинута инициатива о запрете экспорта бензина до конца октября как для нефтяных компаний, так и для непроизводителей.

Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), действовал с 1 марта по 31 августа 2024 г. «Принятые решения направлены на поддержание стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов», – говорилось в сообщении кабмина.

20 мая того же года действие запрета приостановили. В правительстве пояснили, что ограничения были временно отменены на фоне насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива, а также для того, чтобы не допустить снижения объемов переработки на некоторых НПЗ из-за затоваривания автомобильным бензином. Вывозить топливо за рубеж тогда разрешили «временно» – с середины мая по 30 июня.

Запрет возобновили уже осенью. Как пояснял первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, запрет возобновили на фоне рисков возникновения дефицита топлива в сезон проведения плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.

27 февраля правительство продлило ограничения на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Уточнялось, что запрет не будет распространяться на поставки, осуществляемые производителями нефтепродуктов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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