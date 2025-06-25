«РИА Новости»: в России обсуждают полный запрет на экспорт бензина
Участники российского топливного рынка рассматривают возможность введения полного запрета на экспорт бензина. Об этом «РИА Новости» сообщили два источника, осведомленные о результатах заседания биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
По данным агентства, на еженедельном заседании комитета обсуждались меры по стабилизации цен на топливо в стране. В ходе обсуждения была выдвинута инициатива о запрете экспорта бензина до конца октября как для нефтяных компаний, так и для непроизводителей.
Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), действовал с 1 марта по 31 августа 2024 г. «Принятые решения направлены на поддержание стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов», – говорилось в сообщении кабмина.
20 мая того же года действие запрета приостановили. В правительстве пояснили, что ограничения были временно отменены на фоне насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива, а также для того, чтобы не допустить снижения объемов переработки на некоторых НПЗ из-за затоваривания автомобильным бензином. Вывозить топливо за рубеж тогда разрешили «временно» – с середины мая по 30 июня.
Запрет возобновили уже осенью. Как пояснял первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, запрет возобновили на фоне рисков возникновения дефицита топлива в сезон проведения плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.
27 февраля правительство продлило ограничения на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Уточнялось, что запрет не будет распространяться на поставки, осуществляемые производителями нефтепродуктов.