«РИА Новости»: в России обсуждают полный запрет на экспорт бензина

20 мая того же года действие запрета приостановили. В правительстве пояснили, что ограничения были временно отменены на фоне насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива, а также для того, чтобы не допустить снижения объемов переработки на некоторых НПЗ из-за затоваривания автомобильным бензином. Вывозить топливо за рубеж тогда разрешили «временно» – с середины мая по 30 июня.