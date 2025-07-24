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ТАСС: ведомства готовят решение о запрете на экспорт бензина для производителей

Ведомости

Ведомства готовят решение о запрете на экспорт бензина для производителей с 1 августа. Рассматривается введение ограничений сроком на один или два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники на топливном рынке.

Собеседники агентства подчеркнули, что точный срок ограничений пока не определен.

11 июля вице-премьер РФ Александр Новак не исключил полный запрет на экспорт бензина из России в августе – сентябре, если ситуация того потребует. Такое предложение уже озвучивалось, но 9 июля в ходе совещания по вопросам внутреннего топливного рынка правительство не приняло решение о запрете.

В конце февраля правительство продлило ограничения на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Уточнялось, что запрет не будет распространяться на поставки, осуществляемые производителями нефтепродуктов. Запрет на экспорт бензина всем компаниям (включая НПЗ) был введен 1 марта 2024 г.

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