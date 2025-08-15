Subway провела ребрендинг в России и сменила название на Subjoy
Сеть фастфуда Subway сообщила о проведении глобального ребрендинга в России, а также о смене названия на Subjoy. Изменения затронут 140 заведений по всей стране, сообщили в компании.
У бренда также поменяются позиционирование, логотип и визуальная идентичность. Смена айдентики в 140 заведениях произойдет в течение ближайших 30 дней, смена вывески в 100 ресторанах – до 30 сентября, все остальные изменения пройдут до конца текущего года.
«Слово joy в названии нового бренда Subjoy ассоциируется с удовольствием, радостью и эмоциями, которые каждый получает от любимого саба. А новая суть бренда звучит так: "всегда хорошая идея", так как сэндвич со свежими овощами и кастомизированной начинкой – хорошая идея в любой ситуации», – пояснили в компании.
Конечной целью ребрендинга назвали укрепление позиции существующего франчайзингового бизнеса и обеспечение устойчивого развития в будущем.
В июне 2024 г. международный франчайзор – компания Subway international B.V. – проинформировала российских франчайзи сети ресторанов Subway о прекращении поддержки торговой сети на территории РФ и о предстоящем расторжении договоров коммерческой концессии.
По состоянию на 2024 г. российская сеть Subway являлась третьей по количеству точек в Европе после Великобритании и Германии. Компания работает в России более 20 лет, создала около 6000 рабочих мест, насчитывает 550 ресторанов в 122 городах.