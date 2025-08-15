Subway провела ребрендинг в России и сменила название на Subjoy

«Слово joy в названии нового бренда Subjoy ассоциируется с удовольствием, радостью и эмоциями, которые каждый получает от любимого саба. А новая суть бренда звучит так: "всегда хорошая идея", так как сэндвич со свежими овощами и кастомизированной начинкой – хорошая идея в любой ситуации», – пояснили в компании.