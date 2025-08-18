Whoosh готовит новую программу buyback на 1,5 млн акций

В рамках первой программы buyback, реализованной в 2023–2024 гг., компания выкупила 1,5 млн акций. Из них 1 153 660 бумаг были использованы для мотивации менеджмента, а 346 340 акций остались нераспределенными. Этот пакет планируется продать до 31 августа, после чего будет утверждена новая программа выкупа.