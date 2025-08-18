Газета
Whoosh готовит новую программу buyback на 1,5 млн акций

ПАО «Вуш холдинг» объявило о планах до конца сентября запустить новую программу выкупа акций объемом до 1,5 млн бумаг. Об этом сообщили в компании.

В рамках первой программы buyback, реализованной в 2023–2024 гг., компания выкупила 1,5 млн акций. Из них 1 153 660 бумаг были использованы для мотивации менеджмента, а 346 340 акций остались нераспределенными. Этот пакет планируется продать до 31 августа, после чего будет утверждена новая программа выкупа.

По итогам торгов 15 августа рыночная стоимость оставшихся акций составила около 49 млн руб. При этом среднедневной объем торгов бумагами WUSH за последние 30 сессий (без учета дополнительных торгов в выходные) достиг 516 млн руб. Таким образом, продажа не превысит 10% от среднедневного объема.

11 июня стало известно, что акционеры Whoosh поддержали решение не выплачивать дивиденды за 2024 г. Совет директоров компании еще 6 мая рекомендовал воздержаться от распределения прибыли и вернуться к рассмотрению вопроса о дивидендах в IV квартале 2025 г.

