Акционеры Whoosh одобрили невыплату дивидендов за 2024 год

В конце марта Whoosh обнародовал финансовые результаты за 2024 г. Выручка компании увеличилась на 33% относительно предыдущего года – до 14,3 млрд руб. Показатель EBITDA при этом вырос на 35,9% год к году, достигнув 6,1 млрд руб. Чистая прибыль компании за отчетный период показала рост на 2,4% до 1,98 млрд руб.