Акционеры Whoosh одобрили невыплату дивидендов за 2024 год
«По результатам голосования принято решение: прибыль общества по результатам 2024 г. не распределять, дивиденды не выплачивать», – указано в сообщении.
Совет директоров (СД) ПАО «Вуш Холдинг» 6 мая рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 г. В решении СД было постановлено вернуться к вопросу о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества в IV квартале 2025 г.
В конце марта Whoosh обнародовал финансовые результаты за 2024 г. Выручка компании увеличилась на 33% относительно предыдущего года – до 14,3 млрд руб. Показатель EBITDA при этом вырос на 35,9% год к году, достигнув 6,1 млрд руб. Чистая прибыль компании за отчетный период показала рост на 2,4% до 1,98 млрд руб.