Whoosh выплатит дивиденды за девять месяцев 2024 года
Сервис проката электросамокатов Whoosh (ПАО «Вуш холдинг») выплатит дивиденды за девять месяцев 2024 г., решение приняли акционеры компании. Это следует из сообщения компании, опубликованного в центре раскрытия корпоративной информации.
«По результатам голосования принято решение: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам девяти месяцев 2024 г. в размере 2,11 руб. на одну обыкновенную акцию», – говорится в сообщении.
Имеющие право на получение дивидендов акционеры будут определены 6 декабря 2024 г. Номинальным держателям выплаты будут произведены до 20 декабря 2024 г., непосредственно зарегистрированным в реестре акционеров – до 21 января 2025 г.
Согласно отчетности компании, чистая прибыль сервиса за девять месяцев 2024 г. составила более 2,9 млрд руб. (снижение на 6,5% относительно аналогичного периода прошлого года), выручка выросла до 12,5 млрд руб. на 32%. Показатель EBITDA сервиса составил 6,5 млрд руб. (рост на 33%), рентабельность по EBITDA составила 52,1% против 51,7% за аналогичный период 2023 г.
В мае совет директоров «Вуш холдинга» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 г. Тогда компания заявила о планах вернуться к вопросу о выплате дивидендов в IV квартале 2024 г.
За 2023 г. Whoosh нарастила выручку на 68% до 10,7 млрд руб. В начале апреля финансовый директор компании Алексей Синявский прогнозировал рост выручки по итогам 2024 г. может составить минимум 30% только за счет расширения парка самокатов. С учетом других драйверов темпы роста будут еще выше, отметил Синявский.