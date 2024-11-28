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Whoosh выплатит дивиденды за девять месяцев 2024 года

Ведомости

Сервис проката электросамокатов Whoosh (ПАО «Вуш холдинг») выплатит дивиденды за девять месяцев 2024 г., решение приняли акционеры компании. Это следует из сообщения компании, опубликованного в центре раскрытия корпоративной информации.

«По результатам голосования принято решение: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам девяти месяцев 2024 г. в размере 2,11 руб. на одну обыкновенную акцию», – говорится в сообщении.

Имеющие право на получение дивидендов акционеры будут определены 6 декабря 2024 г. Номинальным держателям выплаты будут произведены до 20 декабря 2024 г., непосредственно зарегистрированным в реестре акционеров – до 21 января 2025 г.

Согласно отчетности компании, чистая прибыль сервиса за девять месяцев 2024 г. составила более 2,9 млрд руб. (снижение на 6,5% относительно аналогичного периода прошлого года), выручка выросла до 12,5 млрд руб. на 32%. Показатель EBITDA сервиса составил 6,5 млрд руб. (рост на 33%), рентабельность по EBITDA составила 52,1% против 51,7% за аналогичный период 2023 г.

В мае совет директоров «Вуш холдинга» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 г. Тогда компания заявила о планах вернуться к вопросу о выплате дивидендов в IV квартале 2024 г.

За 2023 г. Whoosh нарастила выручку на 68% до 10,7 млрд руб. В начале апреля финансовый директор компании Алексей Синявский прогнозировал рост выручки по итогам 2024 г. может составить минимум 30% только за счет расширения парка самокатов. С учетом других драйверов темпы роста будут еще выше, отметил Синявский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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