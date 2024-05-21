Акции Whoosh подешевели после рекомендации не платить дивиденды

За 2023 г. Whoosh нарастила выручку на 68% до 10,7 млрд руб. В начале апреля финансовый директор компании Алексей Синявский спрогнозировал, что рост выручки по итогам 2024 г. может составить минимум 30% только за счет расширения парка самокатов. С учетом других драйверов темпы роста будут еще выше, отметил Синявский.