Акции Whoosh подешевели после рекомендации не платить дивиденды
Акции оператора кикшеринга «Вуш холдинг» (сервиса аренды электросамокатов Whoosh) в ходе торгов на Московской бирже подешевели на 3,02% до ₽298,2 за бумагу.
По состоянию на 11:55 мск стоимость бумаг составила 302,55 руб. (1,61%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3438,15 пункта (-0,86%).
Совет директоров «Вуш холдинга» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 г. Компания заявила о планах вернуться к вопросу о выплате дивидендов в IV квартале 2024 г.
Компания уточнила, что акционеры обсудят рекомендацию по выплате дивидендов на собрании 28 июня.
За 2023 г. Whoosh нарастила выручку на 68% до 10,7 млрд руб. В начале апреля финансовый директор компании Алексей Синявский спрогнозировал, что рост выручки по итогам 2024 г. может составить минимум 30% только за счет расширения парка самокатов. С учетом других драйверов темпы роста будут еще выше, отметил Синявский.