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СД «Вуш Холдинга» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

Ведомости

Совет директоров ПАО «Вуш Холдинг» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 г. Это следует из сообщения компании, опубликованного в центре раскрытия корпоративной информации.

«Вернуться к вопросу о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества в IV квартале 2025 г.», – поясняется в решении Совета директоров.

Но окончательное решение будет принято на годовом собрании акционеров, запланированном на 10 июня.

В ноябре 2024 г. Whoosh принял решение выплатить дивиденды за первые девять месяцев года. Размер выплаты тогда составил 2,11 руб. на одну обыкновенную акцию.

31 марта Whoosh представил финансовые результаты за 2024 г. Выручка компании выросла на 33% по сравнению с предыдущим годом и составила 14,3 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 35,9% год к году, достигнув 6,1 млрд руб. Чистая прибыль компании за отчетный период составила 1,98 млрд руб., продемонстрировав рост на 2,4%. В компании подчеркнули, что им удалось сохранить высокую маржинальность: рентабельность по EBITDA кикшеринга достигла 42,3%, что выше показателя за аналогичный период прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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