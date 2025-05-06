СД «Вуш Холдинга» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

31 марта Whoosh представил финансовые результаты за 2024 г. Выручка компании выросла на 33% по сравнению с предыдущим годом и составила 14,3 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 35,9% год к году, достигнув 6,1 млрд руб. Чистая прибыль компании за отчетный период составила 1,98 млрд руб., продемонстрировав рост на 2,4%. В компании подчеркнули, что им удалось сохранить высокую маржинальность: рентабельность по EBITDA кикшеринга достигла 42,3%, что выше показателя за аналогичный период прошлого года.