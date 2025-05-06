СД «Вуш Холдинга» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года
Совет директоров ПАО «Вуш Холдинг» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 г. Это следует из сообщения компании, опубликованного в центре раскрытия корпоративной информации.
«Вернуться к вопросу о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества в IV квартале 2025 г.», – поясняется в решении Совета директоров.
Но окончательное решение будет принято на годовом собрании акционеров, запланированном на 10 июня.
В ноябре 2024 г. Whoosh принял решение выплатить дивиденды за первые девять месяцев года. Размер выплаты тогда составил 2,11 руб. на одну обыкновенную акцию.
31 марта Whoosh представил финансовые результаты за 2024 г. Выручка компании выросла на 33% по сравнению с предыдущим годом и составила 14,3 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 35,9% год к году, достигнув 6,1 млрд руб. Чистая прибыль компании за отчетный период составила 1,98 млрд руб., продемонстрировав рост на 2,4%. В компании подчеркнули, что им удалось сохранить высокую маржинальность: рентабельность по EBITDA кикшеринга достигла 42,3%, что выше показателя за аналогичный период прошлого года.