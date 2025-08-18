«СПБ биржа» впервые провела экспортную сделку по поставке пиломатериалов в КНР

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа впервые провела экспортную сделку по продаже пиломатериалов с поставкой в КНР. В рамках контракта в Китай отправлено 3 800 куб. м хвойных пиломатериалов до станции Тайцан. Об этом сообщили представители торговой площадки.