«СПБ биржа» впервые провела экспортную сделку по поставке пиломатериалов в КНР
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа впервые провела экспортную сделку по продаже пиломатериалов с поставкой в КНР. В рамках контракта в Китай отправлено 3 800 куб. м хвойных пиломатериалов до станции Тайцан. Об этом сообщили представители торговой площадки.
Продукцию на торгах реализовала компания «Русфорест Магистральный» (входит в группу «ЛесРесурс») из Сибирского федерального округа. В аукционе участвовали три китайских компании, продукцию приобрела одна из них.
Поясняется, что перевозки организованы российским оператором контейнерных поездов, что позволит сократить сроки доставки и снизить логистические издержки.
В октябре 2024 г. сообщалось, что экспорт пиломатериалов из России снизился из-за кризиса в строительной отрасли Китая. Тогда отмечалось, что КНР остается основным импортером пиломатериалов из РФ.