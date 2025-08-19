Газета
Главная / Бизнес /

Wildberries начал тестировать витрину квартир в новостройках

Ведомости

Маркетплейс Wildberries открыл в режиме тестирования витрину квартир новостроек. Об это сообщила глава компании Татьяна Ким в своем Telegram-канале.

По словам Ким, в карточках будет указана ключевая информация: расположение, срок сдачи объекта, площадь, цена и другие параметры. Она выразила уверенность, что будущее в сфере недвижимости – за цифровыми платформами.

«Когда-то никто не мог себе представить, что на цифровых платформах можно купить мебель или бытовую технику, или же автомобили. А сейчас это наша реальность», – написала она.

14 августа «Ведомости. Аналитика» писали со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), что объем рынка онлайн-торговли в России в январе – июне 2025 г. вырос на 36% в годовом выражении и достиг 5,3 трлн руб. Согласно прогнозу ассоциации, в 2025 г. объем рынка e-commerce может достичь 12 трлн руб. или превысить этот уровень.

