Арабика подорожала до двухмесячного максимума

Как отметил аналитик McDougall Global View Майкл Макдугалл, трейдеров тревожат неблагоприятные погодные условия. «Беспокойство вызывает не только текущий сезон, но и то, что в 2026 г. урожай может быть меньше обычного, так как заморозки уже вызывают раннее цветение», – заявил он.