Арабика подорожала до двухмесячного максимума
Стоимость кофе сорта арабика поднялась до максимального уровня за два месяца из-за опасений сокращения поставок из Бразилии, пишет Bloomberg.
Декабрьские фьючерсы на арабику в Нью-Йорке подскочили на 2,6%, достигнув $3,45 за фунт.
Как отметил аналитик McDougall Global View Майкл Макдугалл, трейдеров тревожат неблагоприятные погодные условия. «Беспокойство вызывает не только текущий сезон, но и то, что в 2026 г. урожай может быть меньше обычного, так как заморозки уже вызывают раннее цветение», – заявил он.
По данным Coffee Trading Academy, совокупный урожай арабики и робусты в Бразилии в сезоне 2025–2026 гг. составит 63,9 млн мешков по 60 кг – на 2,1% меньше, чем годом ранее.
В конце июля The Wall Street Journal писала, что новые пошлины президента США Дональда Трампа в размере 50% на бразильские товары могут привести к увеличению цен на кофе в Соединенных Штатах.
Как отметило издание, США производят только 1% всего потребляемого в стране кофе. Сорт арабика занимает на американском рынке 35–40%-ную долю, а лидером по его производству является Бразилия, которая при этом опережает пять следующих за ней стран (Колумбию, Эфиопию, Гондурас, Перу и Мексику) вместе взятых.