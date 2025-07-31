WSJ: новые пошлины Трампа на товары из Бразилии увеличат стоимость кофе в США
Новые пошлины президента США Дональда Трампа в размере 50% на бразильские товары могут привести к увеличению цен на кофе в Соединенных Штатах, сообщила газета The Wall Street Journal.
Как отметило издание, США производят только 1% всего потребляемого в стране кофе. Сорт арабика занимает на американском рынке 35-40%-ную долю, а лидером по его производству является Бразилия, которая при этом опережает пять следующих за ней стран (Колумбию, Эфиопию, Гондурас, Перу и Мексику) вместе взятых.
«Невозможно легко заменить бразильский кофе [в США]. В целом, большая часть того, что вы пьете, – это [бразильская] арабика», – подчеркнул старший аналитик Rabobank Джеймс Уотсон. Американским компаниям придется менять рецепты кофе и также увеличивать розничные цены на 10% и выше из-за новых тарифов. Сейчас стоимость чашки в американских кофейнях в среднем увеличилась на 9%.
30 июля Трамп повысил пошлины на бразильский импорт до 50%. По мнению Белого дома, власти страны давят на американские компании, требуя цензуры и передачи данных, что вредит бизнесу США и подрывает политику Вашингтона в сфере прав человека и выборов. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, в свою очередь, заявил, что его государство готово искать новых торговых партнеров на замену Вашингтону.