WSJ: новые пошлины Трампа на товары из Бразилии увеличат стоимость кофе в США

Как отметило издание, США производят только 1% всего потребляемого в стране кофе. Сорт арабика занимает на американском рынке 35-40%-ную долю, а лидером по его производству является Бразилия, которая при этом опережает пять следующих за ней стран (Колумбию, Эфиопию, Гондурас, Перу и Мексику) вместе взятых.