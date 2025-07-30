Лула да Силва: Бразилия найдет других торговых партнеров вместо США

В феврале этого года генпрокуратура Бразилии официально обвинила бывшего президента страны Жаира Болсонару в попытке госпереворота и убийства Лулы да Силвы с целью остаться во власти после поражения на выборах в 2022 г. 18 июля суд обязал экс-президента Болсонару носить электронный браслет. Ему и другим фигурантам грозит до 40 лет лишения свободы.