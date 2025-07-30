Лула да Силва: Бразилия найдет других торговых партнеров вместо США
Бразилиа готова искать новых торговых партнеров на замену Вашингтону в связи с американскими пошлинами. Об этом в интервью The New York Times заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
«Бразильцы и американцы не заслуживают быть жертвами политики, если причина, по которой президент [США Дональд] Трамп вводит этот налог в Бразилии, – дело бывшего президента [Жаира] Болсонару», – сказал он.
Лула да Силва отметил, что если Соединенные Штаты «не хотят покупать что-то у нас, мы будем искать того, кто захочет».
25 июля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что администрация Трампа рассматривает возможность введения режима ЧС как юридической основы для реализации обещанного 50%-ного тарифа на импорт товаров из Бразилии.
В феврале этого года генпрокуратура Бразилии официально обвинила бывшего президента страны Жаира Болсонару в попытке госпереворота и убийства Лулы да Силвы с целью остаться во власти после поражения на выборах в 2022 г. 18 июля суд обязал экс-президента Болсонару носить электронный браслет. Ему и другим фигурантам грозит до 40 лет лишения свободы.