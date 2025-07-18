Суд обязал экс-президента Бразилии Болсонару носить электронный браслет

В ходе расследования дела о попытке госпереворота судья федерального верховного суда Бразилии принял решение о введении ограничительных мер в отношении экс-президента Жаира Болсонару. Политик обязан носить электронный браслет, его передвижения и коммуникации будут контролироваться. Одновременно правоохранители провели обыски в доме Болсонару и штабе его партии. Об этом сообщает Associated Press (AP).