Суд обязал экс-президента Бразилии Болсонару носить электронный браслет
В ходе расследования дела о попытке госпереворота судья федерального верховного суда Бразилии принял решение о введении ограничительных мер в отношении экс-президента Жаира Болсонару. Политик обязан носить электронный браслет, его передвижения и коммуникации будут контролироваться. Одновременно правоохранители провели обыски в доме Болсонару и штабе его партии. Об этом сообщает Associated Press (AP).
Суд ввел для Болсонару жесткие ограничения: ночной комендантский час, запрет на контакты с иностранными дипломатами и посещение посольств. Также экс-президенту запретили пользоваться соцсетями и общаться с другими фигурантами дела, включая его сына Эдуарду, проживающего в США. AP уточняет, что Эдуарду Болсонару поддерживает связи с президентом США Дональдом Трампом.
Жаир Болсонару обвиняется в попытке организации государственного переворота после поражения на выборах 2022 г. от левого кандидата Лулы да Силвы. Вместе с ним по делу проходят семеро сообщников, всем им грозит до 40 лет тюрьмы.