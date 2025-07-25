Трамп может объявить режим ЧС для введения пошлин против Бразилии

Как отмечается, этот шаг необходим для того, чтобы легитимизировать введение новых пошлин на фоне того, что Бразилия, в отличие от других стран, уже сталкивающихся с торговыми мерами США, имеет отрицательное сальдо торговли с Вашингтоном. Встречи с сотрудниками конгресса по этому вопросу уже провел офис торгового представителя США.