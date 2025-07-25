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Трамп может объявить режим ЧС для введения пошлин против Бразилии

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения режима чрезвычайной ситуации как юридической основы для реализации обещанного 50%-ого тарифа на импорт товаров из Бразилии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечается, этот шаг необходим для того, чтобы легитимизировать введение новых пошлин на фоне того, что Бразилия, в отличие от других стран, уже сталкивающихся с торговыми мерами США, имеет отрицательное сальдо торговли с Вашингтоном. Встречи с сотрудниками конгресса по этому вопросу уже провел офис торгового представителя США.

По словам бразильских источников, планы по введению чрезвычайного положения являются признанием того, что тарифы Трампа носят в первую очередь политический характер и направлены против правительства президента Бразилии Лулы да Силвы. Это, по их мнению, делает возможные пошлины не столько экономической мерой, сколько формой санкционного давления, прикрытого юридической оболочкой.

10 июля Вашингтон ввел 50%-ные пошлины на бразильский экспорт после решения суда по делу бывшего президента Жаира Болсонару, который считается союзником президента США.

24 июля Reuters писал, что план Трампа ввести с 1 августа 50%-ный тариф на все бразильские продукты может нанести серьезный удар по цитрусовому сектору Бразилии. 

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