Тарифы Трампа угрожают разрушить цитрусовую отрасль Бразилии
План президента США Дональда Трампа ввести с 1 августа 50%-ный тариф на все бразильские продукты может нанести серьезный удар по цитрусовому сектору Бразилии. Об этом пишет Reuters.
Как сообщается, из-за возможного закрытия доступа к рынку США фермеры в Бразилии уже рассматривают вариант оставить урожай апельсинов гнить в садах.
США закупают около 42% всего экспортируемого из Бразилии апельсинового сока на сумму свыше $1,3 млрд в сезон. Новый тариф в 50% резко превышает текущую ставку в $415 за тонну и может привести к остановке производства, закрытию фабрик и резкому падению цен.
По данным индекса Cepea Университета Сан-Паулу, цены на апельсины в Бразилии упали почти вдвое до 44 реалов (около $8) за коробку.
По данным минсельхоза США, в сезоне 2024-2025 гг. производство апельсинового сока в стране снизилось до рекордно низких за 50 лет 108,3 млн галлонов. До конца сентября около 90% сока, потребляемого в США, будет поступать из-за рубежа – главным образом из Бразилии. Бразилия также обеспечивает 80% мирового производства сока, что делает ее практически незаменимой на глобальном рынке.
10 июля Вашингтон ввел 50%-ные пошлины на бразильский экспорт после решения суда по делу бывшего президента Жаира Болсонару, который считается союзником президента США Дональда Трампа.