Тарифы Трампа угрожают разрушить цитрусовую отрасль Бразилии

По данным минсельхоза США, в сезоне 2024-2025 гг. производство апельсинового сока в стране снизилось до рекордно низких за 50 лет 108,3 млн галлонов. До конца сентября около 90% сока, потребляемого в США, будет поступать из-за рубежа – главным образом из Бразилии. Бразилия также обеспечивает 80% мирового производства сока, что делает ее практически незаменимой на глобальном рынке.