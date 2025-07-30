Трамп ввел дополнительную пошлину в 40% на бразильские товары

Бразильский судья де Мораес известен своими судебными решениям против американских компаний. В августе 2024 г. судья распорядился заблокировать счета Starlink Holding бизнесмена Илона Маска и постановил заблокировать доступ к платформе X. Он также решил ввел штрафы за обход блокировки с помощью VPN, пользователям грозил штраф в размере до около $9000 в день.