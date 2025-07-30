Трамп ввел дополнительную пошлину в 40% на бразильские товары
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 40% на продукцию из Бразилии, заявив, что действия этой страны представляют угрозу национальной безопасности США.
«Сегодня президент Дональд Дж. Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в 40% на Бразилию, доведя общий уровень пошлин до 50%, в ответ на недавнюю политику, практики и действия правительства Бразилии, которые представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов», – говорится в информационном бюллетене, опубликованном Белым домом.
Белый дом объяснил, что указ вводит режим чрезвычайного положения и дополнительную пошлину в 40% в ответ на действия правительства Бразилии, угрожающие экономике США, свободе слова и внешней политике. В документе, в частности, осуждаются политические репрессии против бывшего президента страны Жаира Болсонару и его сторонников как серьезное нарушение прав человека и подрыв правопорядка.
Белый дом сообщил, что власти Бразилии давят на американские компании, требуя цензуры и передачи данных, что вредит бизнесу США и подрывает политику Вашингтона в сфере прав человека и выборов.
«Так, с 2019 г. судья Верховного федерального суда Бразилии Александр де Мораес злоупотребляет полномочиями, угрожая, преследуя и запугивая тысячи своих политических оппонентов, прикрывая коррумпированных союзников и подавляя инакомыслие – часто в координации с другими представителями власти, включая судей Верховного суда, – говорится в бюллетене Белого дома. – Это наносит прямой ущерб американским компаниям, работающим в Бразилии».
Белый дом также заявил, что судья де Мораес издавал секретные постановления о цензуре и применял штрафы, запреты, угрозы и заморозку активов против американских компаний, чтобы добиться их подчинения.
«Более того, помимо арестов без суда за публикации в соцсетях, де Мораес курирует уголовное преследование Пауло Фигейредо – резидента США – за высказывания, сделанные на территории США, а также поддерживает расследования в отношении других граждан США, обнародовавших факты его нарушений прав человека и коррупции», – говорится в сообщении Белого дома.
30 июля президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью The New York Times заявил, что Бразилия готова искать новых торговых партнеров на замену Вашингтону в связи с американскими пошлинами.
30 июля американские власти ввели санкции против де Мораеса. Это следует из информации на сайте минфина США.
Бразильский судья де Мораес известен своими судебными решениям против американских компаний. В августе 2024 г. судья распорядился заблокировать счета Starlink Holding бизнесмена Илона Маска и постановил заблокировать доступ к платформе X. Он также решил ввел штрафы за обход блокировки с помощью VPN, пользователям грозил штраф в размере до около $9000 в день.
В феврале этого года генпрокуратура Бразилии обвинила экс-президента страны Болсонару в попытке госпереворота с целью остаться во власти после поражения на выборах в 2022 г. По версии следствия, Болсонару и сообщники планировали убить путем отравления нынешнего президента Луиса Инасиу Лулы да Силву, вице-президента Жералду Алкмина и судью Верховного суда де Мораеса.