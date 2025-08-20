Газета
Суд одобрил требование ФАС о контррекламе инвестиционного счета Альфа-банка

Ведомости

Альфа-банк должен за свой счет разместить контррекламу инвестиционного счета, объявления о котором Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признавала недостоверными. Такое требование ведомства одобрил московский арбитражный суд, сообщила пресс-служба ФАС.

Банк должен транслировать контррекламу на телеканалах «Первый» и «НТВ» в течение семи дней подряд четыре раза в сутки в дневное и вечернее время. Решение должно быть исполнено в течение месяца с его выдачи. Затем организация предоставит в ФАС отчет.

Как объяснили в ведомстве, в первоначальной рекламе представители Альфа-банка обещали каждому клиенту подарок в виде 20 акций крупнейших компаний. Для его получения при этом было необходимо открыть первый брокерский счет и вложить в ценные бумаги не менее 1000 руб. в мобильном приложении. ФАС признала, что клиенты не обладали полной информацией, а действия организации «могли способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами».

Помимо обращения в столичный арбитражный суд ведомство оштрафовало банк в соответствии с ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе). Точная сумма штрафа в публикации не указана, однако, в соответствии с законом, она может варьироваться от 100 000 до 500 000 руб.

18 августа ФАС оштрафовала Газпромбанк за радиоролик, нарушающий рекламное законодательство. Он содержал привлекательные сведения о вкладе с повышенной ставкой до 24% годовых. При этом отсутствовали иные сведения, которые влияют на сумму доходов.

