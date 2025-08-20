Суд одобрил требование ФАС о контррекламе инвестиционного счета Альфа-банка

Как объяснили в ведомстве, в первоначальной рекламе представители Альфа-банка обещали каждому клиенту подарок в виде 20 акций крупнейших компаний. Для его получения при этом было необходимо открыть первый брокерский счет и вложить в ценные бумаги не менее 1000 руб. в мобильном приложении. ФАС признала, что клиенты не обладали полной информацией, а действия организации «могли способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами».