ФАС оштрафовала Газпромбанк за нарушение рекламного законодательства
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Газпромбанк за радиоролик, нарушающий рекламное законодательство, сообщила пресс-служба ведомства.
Реклама по радио содержала привлекательные сведения о вкладе с повышенной ставкой до 24% годовых. При этом отсутствовали иные сведения, которые влияют на сумму доходов.
ФАС возбудила дело и признала рекламу организации ненадлежащей, так как потребители не получали полную информацию об условиях финансовой услуги. За размещение такой рекламы служба назначила Газпромбанку штраф. В сообщении надзорной службы сумма штрафа не указана.
ФАС уже признавала радиорекламу Газпромбанка ненадлежащей 22 июля. Речь также шла о рекламе вклада с повышенной ставкой в 24% годовых, где отсутствовали другие важные условия для его предоставления.
27 мая надзорная служба сообщала, что уже дважды оштрафовала Газпромбанк на общую сумму 1 млн руб. за распространение ненадлежащей рекламы.