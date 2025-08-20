«Циан» во II квартале нарастил выручку на 11%

До этого сообщалось, что за девять месяцев 2024 г. выручка «Циана» составила 9,6 млрд руб. (рост на 15% год к году). Тогда скорректированная EBITDA выросла до 2,3 млрд руб. (на 13% г/г). Прибыль же за отчетный период составила 1,7 млрд руб.