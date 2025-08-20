Газета
«Циан» во II квартале нарастил выручку на 11%

Ведомости

МКПАО «Циан» во II квартале 2025 г. получило выручку в размере 3,6 млрд руб., что на 11% выше показателя годом ранее, сообщила компания.

По итогам полугодия выручка составила 6,9 млрд руб., показав рост на 8% в годовом выражении. Драйвером стала положительная динамика ключевых направлений в сегменте «Основной бизнес» – размещение объявлений, лидогенерация и медийная реклама.

Скорректированная EBITDA во II квартале выросла на 3% и достигла 864 млн руб., при этом рентабельность снизилась до 24% (–2 п. п. к прошлогоднему уровню).

Прибыль за отчетный квартал увеличилась на 282% год к году и составила 790 млн руб. За январь – июнь 2025 г. показатель вырос на 6% до 1 млрд руб.

Операционные расходы компании во II квартале увеличились на 14% до 2,99 млрд руб., а по итогам полугодия – на 15% до 5,72 млрд руб. Основное влияние оказали затраты на персонал и прочие операционные расходы.

До этого сообщалось, что за девять месяцев 2024 г. выручка «Циана» составила 9,6 млрд руб. (рост на 15% год к году). Тогда скорректированная EBITDA выросла до 2,3 млрд руб. (на 13% г/г). Прибыль же за отчетный период составила 1,7 млрд руб.

