Ространснадзор выявил 682 нарушения при проверке перевозчиков нефти в России
В России завершилась проверка организаций – перевозчиков нефти и нефтепродуктов в России: выявлено 682 нарушения в 516 компаниях. Об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор).
Служба выдала 212 предписаний об устранении нарушений и возбудила 110 административных дел. Также приостановлено или прекращено действие 36 лицензий.
Чаще всего выявляли: нарушения лицензионных требований и требований технических регламентов, включая отсутствие судового плана чрезвычайных мер по предотвращению загрязнения нефтью, эксплуатация судов в отсутствие судовых документов. В частности, отсутствие свидетельств о классификации или актов о готовности судна к эксплуатации.
Ространснадзор при проверке организаций, перегружающих нефтепродукты в Азово-Черноморском регионе, организовал 21 выездную проверку. При них служба приостановила деятельность пяти терминалов и возбудила 25 административных дел.
Проверка была организована после разлива нефтепродуктов в Черном море в конце прошлого года. Президент РФ Владимир Путин в январе 2025 г. поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота России.
15 декабря 2024 г. в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», в результате произошел разлив топлива. После этого вводились режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС. 13 августа Арбитражный суд Краснодарского края одобрил взыскание 85 млрд рублей с судовладельцев танкеров «Волгонефть».