Ространснадзор выявил 682 нарушения при проверке перевозчиков нефти в России

15 декабря 2024 г. в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», в результате произошел разлив топлива. После этого вводились режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС. 13 августа Арбитражный суд Краснодарского края одобрил взыскание 85 млрд рублей с судовладельцев танкеров «Волгонефть».